Die Banalität des Alltags in einem Land des Bösen (Grandfilm)

Kleines Ferkel, große Filmkunst: Gunda (Filmwelt Verleihagentur/Sant & Usant/ V. Kossakovsky/ Egil H. Larsen)

Konsens-Berlinalegewinner "Doch das Böse gibt es" von 2020 ( unsere Festivalbesprechung ) kommt nun auch in Deutschland ins Kino. Derblickt dabei in vier Episoden mit lakonischem Blick auf diein seinem Land, etwa indem er in der ersten Episode den ganz normalen Alltag eines Mannes zeigt, der sich am Ende als ein Henker des Regimes entpuppt. "Warum, will Rasoulof wissen, tun Menschen Dinge, diestecken, die sie unglücklich machen, und warum ist es in einer Autokratie noch wahrscheinlicher, dass sie sie tun", erklärt Susan Vahabzadeh in der: "Beispielsweise, weil sie so ihre Familie versorgen, weil sie in ein System hineingeraten sind, das sie dann nicht hinterfragen. ... Die Gefahr eines solchen Themas ist bei einem Film immer, dass am Ende so eine Art verfilmter Leitartikel daraus wird, aber die Klippe hat Rasoulof umschifft."-Kritiker Daniel Kothenschulte kann sich dem nur voll und ganz anschließen : Nicht das Thema überdeckt die Form, sondern die Form ergibt sich aus dem Sujet und das ist "auf subtile Weise". Rasoulof lässt weg, vertraut aufs mitdenkende Publikum und das ist "nicht zu trennen von den Repressalien, denen Rasoulof als Filmemacher ausgesetzt ist. Er hat sie in Kunst verwandelt, was fürWas aus dieser Reduktion entsteht, ist eineWiderstandsgeists, wie man ihn im westlichen Kino fast vergessen hat." Dieser Film "erinnert uns daran, was gerade dieses Medium für dieerreichen kann. Wie in den Tagen von Pasolini, Godard oder Alain Resnais macht Rasoulof das Kino zu einem." Weitere Besprechungen in FAZ und Tagesspiegel Der zweite große Film, den die Feuilletons in dieser reichen Kinowoche empfehlen, istessayistischer Dokumentarfilm "Gunda" über: Schwarzweiß, keine Menschen, keine Dialoge, keine Musik - aber jede Menge Bauernhof-Drama abseits beschaulicher Idyll-Bedürfnisse. Dieser Film "erzeugt einenauf etwas denkbar Unsensationelles: auf Borsten und Flaum, auf Federn und Huf und Vogelkralle, auf Gras und Stroh und Schlamm. Und es ist, als sehe man das alles zum allerersten Mal", staunt Cosima Lutz in derund ist völlig begeistert: "Die Bewegungen der Tiere scheinen unberechenbar, das Aus-dem-Bild-Fallen und wieder Hineingleiten, und zugleich schaffen es Kossakovsky und sein Ko-Kameramann Egil Haskjold Larsen, alles organisch aussehen zu lassen, wie eine." Und "leinwandgroß senkt sich einmal einunendlich langsam ins noch nie gespürte weiche Gras. Dass einen ein Hühnerfuß mal sokann!"Kossakovsky lehne "seine Philosophie anan", erklärt Claudia Lenssen in der: "Anders als das sensationsheischende Infotainment über Tierwelten, das unsere Wahrnehmung manipuliert, geht von 'Gunda' die Magie einesaus." Und " verspricht auch Thomas Groh im. Christina Bylow hat für diemit dem Filmemacher gesprochen , der seinen Filmstar auch heute noch regelmäßig besucht.Weitere Artikel: Till Kadritzke wirft für deneinen Blick ins Programm der Berliner Filmreihe "Fiktionsbescheinigung" überauf Deutschland. Kathleen Hildebrand erinnert in deran den "Star Trek"-Schöpfer. Claudius Seidl gratuliert in derder Schauspielerinzum 90. Geburtstag.Besprochen werdenTragikomödie "Promising Young Woman", die von sexualisierter Gewalt handelt ( FR Presse ),Porträtfilm "Shane" über, den früheren Sänger der Pogues ( taz ),"König der Raben" ( Tagesspiegel ), die-Serie "Hit & Run" ( Tages-Anzeiger ) und die von Arte online gestellte Spionageserie "Der Schläfer" aus Tschechien ( taz ).