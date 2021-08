Ziemlich beeindruckt bespricht die englischsprachige Popkritik "Sinner Get Ready", das neue, im Lockdown entstandene Album der Musikerin, das sie unter ihrem Projektnamenveröffentlicht hat. Eingespielt wurde es zum Teil auf appalachischen Instrumenten und wie vorangegangene Alben handelt es von einem schreibt Madison Bloom auf. Diesmal geht es um Religiosität und: "Anders als auf ihrem vorangegangenen Album ruft Hayter auf 'Sinner Get Ready' zwar nicht Satan an, doch ihre Darstellung von Gott ist gnadenlos. Wie Jehovah im Alten Testament oder die Götter im antiken Griechenland ist er hier eine rachlüstige,. ... Und doch stellt Hayters tiefer Respekt vor andächtiger Musik, wie zu hören in 'The Solitary Brethren of Ephrata' ihre strenge Darstellung der Frömmigkeit in einen neuen Kontext: diese prachtvolle Hymne in Dur ist eine Ode ans gefundene Paradies. Hayters Stimme steigt über geflochteten Holzinstrumenten und gezupften Mandolinen auf und versucht sich darin, die Schmerzen des irdischen Daseins zu transzendieren. Sie singt von einem." Eine weitere aktuelle Besprechung finden wir bei. Hier ein aktuelles Musikvideo:Weitere Artikel: Alexander Menden berichtet in dervon den, die wegen Corona in diesem Jahr erstmals in einem ungeraden Jahr stattfanden.protestieren auch weiterhin gegen die erheblichen Widrigkeiten, mit denen sie nun nach demzu tun haben, wenn sie in der EU touren wollen, berichtet Sebastian Borger im. In der verneigt sich Manuel Brug vor dem Gambenspieler und Ensemblegründer. Stephanie Grimm berichtet in dervom Festival "" in Berlin. Besprochen werden außerdem neue Popveröffentlichungen, darunter "King's Disease 2" von, das-Popkolumnist Jakob Biazza ziemlich umhaut : "Großes, aber auch. Famoses Storytelling. Absoluter Fokus auf Texte und Flow". Wir hören rein: