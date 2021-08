Chaïm Soutine, "The Little Pastry Cook," 1922-23 (Artist Rights Society, New York/© RMN - Grand Palais/Art Resource, New York)





August Macke: Porträt der Frau des Künstlers mit Hut, 1909

In einem Interview erzählte1977, welche Künstler ihn als Maler alles beeinflusst haben. Zu den wichtigsten Malern zählte er dabei, einen russischen Juden, der sein Shtetl bei Minsk verlassen hatte und in den 1910er Jahren nach Paris emigriert war, wo er bis zu seinem frühen Tod 1943 lebte, erzählt Griffin Oleynick im. Jetzt hat die Barnes Foundation in Philadelphia die beiden Maler für eine Ausstellung zusammengebracht: "Was sich zeigt ist die taktile, viszerale Qualität von Soutines und de Koonings Leinwänden, wo die Tupfen und Kleckse des einen die Schmierereien und Kratzer des anderen ergänzen. ... Es ist nicht schwer zu verstehen, was Barnes und de Kooning zuerst zu Soutine hinzog. Seine fesselnden Porträts aus den 1910er und zwanziger Jahren, die als erste Werke zu sehen sind, offenbaren sowohl eingegenüber sich selbst als auch einin seine Fähigkeit, das Innenleben anderer Menschen zu beobachten und wiederzugeben. In seinem lakonischen Selbstporträt von 1918 trägt er einen zerknitterten blauen Kittel und starrt den Betrachter geradeaus an; ein anderes Porträt (offensichtlich von Soutine) bedeckt seine rechte Schulter und füllt die linke Seite des Rahmens aus. Soutine orientiert sich eindeutig an ähnlichen Werken von Künstlern wie Velázquez und Rembrandt. Auch sein eigenes Selbstporträt, das geometrisch und chromatisch auf seinezentriert ist, erinnert an das Groteske - so genannt, weil es traditionell Personen darstellt, die man am besten nicht sehen sollte."





Anlässlich der Ausstellung "August und Elisabeth Macke. Der Maler und die Managerin" im m LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster beschreibt Patrick Bahners in derdas Verhältnis von. Wobei "Maler und Mäzenin" als Titel die Sache besser getroffen hätte, meint er. "Die Ausstellung möchte ein 'kartografieren. Das klingt für einen familiären Personenkreis zu sehr nach dem Karrieremanagement von LinkedIn, aber die anachronistische Vokabel wird stimmig, wenn man bedenkt, dass Netzwerkewerden. Den Handarbeiten widmet die Ausstellung ein eigenes, besonders erhellendes Kapitel. Die häusliche Textilkunst entstand tatsächlich in Ko-Produktion von August und Elisabeth. Schon der jugendliche Verehrer verschaffte sich Zutritt zum Hause Gerhardt, indem er dessen Damen mitbelieferte. Wie wurde der Ehebund eingefädelt? Als Kreuzstich-Clique."Weitere Artikel: Mit einem Lächeln kommt-Kritiker Freddy Langer aus der Ausstellung "Entdeckungen - Discoveries - Découvertes" des Fotografenim Museum Marta Herford in Herford. "Wo anderen die Urlaubsbilder zur Erinnerung an schön erlebte Tage werden sollen, berichten sie bei Katz von seiner. Prompt gerät ihm auf dem Schrottplatz in Dinard ein Flaschentrockner in den Blick, ähnlich jenem, mit dem Marcel Duchamp 1914 die Gattung der Plastik um das Readymade erweitert hat. Im porträtiert Julia Beirer den Inzinger Straßenkünstler(ausgesprochen Henryx), dessen Murals sich in ganz Europa finden. Bettina Maria Brosowsky besucht für eine Reihe derüber die deutschen Kunstvereine den. Im Interview mit dererzählt, Direktor der Uffizien in Florenz, wie er mitdie Jungen ins Museum zieht und die Kunst mittels derins Umland bringt.Besprochen werden die Ausstellungen zu "& Friends" undFilm "The Three Little Pigs" im Hamburger Kunstverein (dieHajo Schiff "die grundsätzliche Toxizität der deutschen Kultur seit Goethe" lehren), die Ausstellung "Stillgelegt. West-Berliner S-Bahnhöfe in den 1980er Jahren" mit Fotografien vonim Märkischen Museum Berlin ( taz ) und die Ausstellung "Heimaten" im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe ().