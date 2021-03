Zum Erscheinen seines neuen Romans "Eurotrash" gibtder SZ eines seiner raren Interviews, das diesmal sogar erstaunlich redefreudig ausfällt. Die Quasi-Fortsetzung von "Faserland" handelt von einem Ich-Erzähler, der den Roman "Faserland" geschrieben hat, was naturgemäß zu Fragen nach demdes Buches führt und ob Kracht wohl selbst diese Figur sei, was den Interview-Kracht sofort überfordert: ". Sie fangen ja gleich mit deran!" Aber "sagen wir also lieber, der Erzähler meines Romans spielt mit seiner eigenen Identität. ... In all meinen Romanen gibt es eine bestimmte Stelle, in der sich der Erzähler vor einem Spiegel wiederfindet, oft ist es auch ein, in dem sich dann das gespiegelte Bild in der Unendlichkeit verliert. Und in meinem neuen Roman sieht sich eben nicht nur der Erzähler in einem solchen Doppelspiegel, sondern auch all meine anderen Romane werden formell zwischen den Buchdeckeln von 'Eurotrash' imitiert."Weitere Artikel: Der Verein der Freunde der Staatsbibliothek zu Berlin kämpft um den Erhalt der"- berichtet Patrick Wildermann im. Die restliche Familie vondistanziert sich von dessen Tochter Galia Oz, die gegenüber ihrem Vater Missbrauchsvorwürfe laut gemacht hat, berichtet Jochen Stahnke in der. Außerdem gibt es eine neue Ausgabe des hier das Editorial mit allen Hinweisen zu Essays, Rezensionen und Empfehlungen.Besprochen werden unter anderemEssayband "Trick Mirror" ( Tagesspiegel ),Kinderbuch "Hey, hey, hey, Taxi!" ( FR Tagesspiegel ),"Die Linie zwischen Tag und Nacht" ( Standard ),"Unsichtbare Tinte" ( Tagesspiegel ),"Spricht mit mir" (online nachgereicht von der FAZ ),Comicbiografie über Tagesspiegel ),"Das achte Kind" ( SZ ), Comics über Musiker ( Jungle World ) und' "Hard Land" ().