In einem ziemlich beeindruckenden Longread für das legt Berthold Seeliger dasoffen, das kürzlich im Fallevon den Feuilletons eher als eine Art Spektakel behandelt wurde. Hinter den Kulissen entstehen derweil für, die von Hedgefonds und Private-Equity-Firmen von Steueroasen aus verwaltet werden. Der Fondsetwa hat binnen drei Jahrenins Portfolio gebracht, kauft fortlaufend an und hat somit auch beim Streaming stets mit die reichweitenstärksten Pferde im Stall. Die Investoren "befinden sich gewissermaßen in einer Art Anlagenotstand. Private-Equity-Investoren verfügen über so viel Kapital wie nie zuvor, die Reichen werden bekanntlich selbst in einer globalen Pandemie noch reicher, ihr Geld will investiert sein. In dieser Situation, da viele andere Geschäftsfelder bereits abgegrast wurden, gerät das Geschäft mit Musikrechten in den Blick der privaten und institutionellen Großanleger - und deren Interesse treibt die Preise massiv nach oben. "Doch "erst die Konstruktion des 'geistigen Eigentums' und die darum herum installierten Urheber- und Leistungsschutzrechte machen Musikkataloge." So bleibe schließlich auch die Frage, "ob das Urheberrecht immer weiter zwerden soll."Während westliche Länder, und gerade auch das derzeit, sehenden Auges in diestolperten, zeigt sich DJ Hans Nieswandt in dersehr dankbar dafür, dass er inlebt, wo die Pandemiebinnen kürzester Zeit unter Kontrolle gebracht wurde. Dies schuf "in einem durchschnittlich und durchgehend weitaus höherem Maß eine, als es in Deutschland die ganze Zeit der Fall war. So konnte ich zum Beispiel trotz allem immer wieder einen interessanten Club namens Ghetto Alive besuchen, ein Raum für, und mir mit Maske, mit Abstand, leider aber ohne Bier, experimentelle Konzerte anschauen. Ich konnte erstaunliche Plattenläden besuchen, ich konnte in Synthesizer-Shops herumhängen und auf diese Weise langsam, aber sicher und trotz Krise ein paar neue Kumpels finden."Weitere Artikel: Für die-Popkolumne wertet Jens-Christian Rabe die gerade wieder überall sprießendenaus und kommt zu dem Schluss: Zumindest imwar es mit Spitzenpositionen für Soccer Mommy, Adrienne Lenker, Haim, Waxahatchee, U.S. Girls und Phoebe Bridgers "ein". Juliane Liebert stromert für diedurch den bizarren Musikkosmos von, die sich in ihrer Musik sämtliche - und Liebert betont: wirklich sämtliche - Genres der Popmusik einverleiben und durch den Reißwolf drehen: Das Ergebnis "ist so verrückt, dass die meisten Menschen einen nach wenigen Sekunden anflehen, man möge das doch." Derist in diesem Jahr ziemlich müde, meint Konstantin Nowotny im- lediglich' Album "A Chilly Christmas" kann ihn überzeugen.hat dazu ein Weihnachtskonzert des Pianisten online gestellt:Besprochen werden eine Box mit Raritäen von Standard ), neue Alben von SZ ), FR ), des NZZ ) und der Jungle World ), sowie eine-Aufnahme der Presse ) undCovid19-Song "Ditry Little Virus" ( Tagespiegel ).