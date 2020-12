Die Verlage Hanser und dtv haben Buch "24 Gesetze der Verführung" nach Druck vom Instagram- Konto der Radiosendung "Schwester Suffragette" und des Blogs hier ) aus dem Programm genommen, berichtet Charline Vorherr bei. Das Buch gebe Anleitungen zu, sagen die Blogs und zitieren Sätze wie "Schüren Sie Angst und Unzufriedenheit [...] Angespannte Disharmonie müssen Sie dem Geist Ihres Opfers einpflanzen." Die Verlage veröffentlichen eine Erklärung zu dem 2002 zuerst veröffentlichten Buch, wo "Ansprachen im Ton eines Ratgebers" zwischengeschaltet seien. "Das war alsgemeint, das Buch wurde wohlwollend aufgenommen." Man reagiere auf eine heute gestiegene Sensibilität. Vorherr kommentiert: "Für die Buchbranche wirft diese Debatte. Ein weiterer Baustein der verschrienen '' oder doch eher ein wichtiger Schritt in Richtung einer internen Reflexion? Muss alles veröffentlicht werden, was gesetzlich erlaubt ist? Muss alles weiter verlegt werden, was in der Vergangenheit in Ordnung war und mit der gesellschaftlichen Weiterentwicklung nicht mehr in Ordnung ist und eigentlich noch nie war? Und welchen potenziellen Schaden können Bücher eigentlich anrichten, wenn sie in die falschen Hände geraten?" Hier finden wir noch eine Leseprobe des Buchs als pdf- Dokument ist ein Hotspot für Coronaleugner und QAnon-Anhänger geworden, berichtet Mark Scott bei- Hunderte von Selfpublishing-Büchern werden dort publiziert und in den Kommentaren laut gefeiert: "2020 wurde vor allem beiundDesinformation über Covid-19 und QAnon beobachtet. Aber da diese Plattformen Schritte unternommen haben, um solches Material zu entfernen, haben Online-Nutzer ihren Fokus aufdes Webs verlagert, um Verschwörungstheorien unter ihrem Publikum zu verbreiten. Die hat heikle Fragen über Veröffentlichungsfreiheit aufgenommen, wo Inhalt zwar anstößig, aber nicht gesetzwidrig ist. Die Frage ist auch, ob Tech-Unternehmen gegen Material vorgehen sollten, das politische Spaltungen fördert oder medizinische Antworten auf die globale Pandemie untergräbt."In derporträtiert Melanie Mühl den Palästinenser, der beim Wiener Terroranschlag einen verletzten Polizisten rettete und daraufhinwurde: "2019 war Osama Abu El Hosna noch kein nationaler Held, sondern ein Flüchtling, der acht Jahre zuvor mit seiner Familie aus dem vom Terror gebeutelten Gazastreifen nach Österreich geflohen war. 'Meine zweite Heimat', nennt er das Land im Gespräch mit dieser Zeitung. Doch(ÖVP) interessierten El Hosnas Heimatgefühle offenbar wenig, denn als die Familie vergangenes Jahr in seiner Ortschaft ein Haus kaufen wollte, versuchte er das zu verhindern. Die El Hosnas waren in Weikendorf unerwünscht. Zimmermanns Begründung gegenüber der Grundverkehrsbehörde: Die unterschiedlichen Kulturkreise der islamischen und westlichen Welt lägen in ihren Wertvorstellungen, Sitten und Gebräuchen."Im Interview mit dererklärt die Richterin, warum sie wegen der-Leitlinien der Ärzteschaft Verfassungsbeschwerde eingelegt hat: "Für mich kommt dainfrage: Wer zuerst kommt, bekommt den Platz. Oder das Randomisierungsprinzip", die Entscheidung nach Zufall. "Es ist nicht befriedigend, gerade für Ärzte. Aber es geht hier auch nicht nur um sie. Die Situation ist für alle unbefriedigend, die im Zweifel sterben müssen. Wenn ich aussortiert werde, weil kein Gerät mehr da ist, ist das schlimm, keine Frage. Aber wenn das Gerät jemand anderes bekommt, weil der fitter ist und ich behindert bin, nimmt man mir."