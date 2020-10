Joseph Mallord William Turner, Rain, Steam and Speed. © The National Gallery, London

Diezu Beginn der industriellen Revolution hielt kein Maler so exakt und spektakulär fest wie-Kritikerin Anna Souter in der Tate Britain, die ihr in der Ausstellung "Turner's Modern World" die Geschichte der Luftverschmutzung in der Kunst bis heute - und deren veränderte Wahrnehmung erzählt: "Die amerikanische Künstlerinarbeitet daran, Wege zu finden, um Luftverschmutzung für ein Publikum sichtbar zu machen, dem es sonst schwer fällt, mit Daten umzugehen. In verschiedenen US-Städten wurden 'Particle Falls' installiert, projizierte, die die Luftqualität darstellen. Die Arbeit wird von einem Nephelometer gesteuert, das mit einem Lichtstrahl diemisst. Hohe Schadstoffgehalte führen dazu, dass ein blauer Pixelstrom mit gelben und roten Warnblitzen unterbrochen wird. Aufgrund seiner Echtzeitempfindlichkeit verwandelt sich der Wasserfall in ein, das die Aufmerksamkeit auf die schlimmsten Umweltverschmutzer lenkt und zeigt, wie sich die Luftqualität von Moment zu Moment ändert."Nach demauf der Museumsinsel müssen fünfzigrestauriert werden, meldet Alexander Fröhlich im: "Die Stiftung selbst sprach vom, der nach dem Zweiten Weltkrieg auf der Museumsinsel angerichtet worden sei." In derfragt sich Stefan Trinks, ob solche Anschläge nicht auch dem Klima geschuldet sind, dass diegeschaffen hat. Als Beispiel nennt er etwa eine Ausstellung der Kunsthalle Hamburg, dieMonumentalgemälde "Der Einzug Karls V. in Antwerpen", das auch fünf halbnackte Frauen zeigt, nach aufwändiger Restauration mit den Fragen: "Finden Sie das Gemälde provokativ?" versehen hat. "Wenn ein Museum, das sich wie alle solchen Häuser der Trias 'Sammeln, Bewahren, Erforschen' verpflichtet hat, bald anderthalb Jahrhunderte später mit diesennicht nur hinter das damalige Anspruchsniveau einer künstlerischen Freiheit zurückfällt, sondern auch das 'Bewahren' suspendiert, indem es seinen eigenen Bildbestand der Lächerlichkeit preisgibt - welches gute Kunstwerk wäre denn nicht 'provokativ'? - und zugeradezu auffordert, sollte es eigentlich seine Pforten schließen. Seinen Auftrag hat es allemal verwirkt. Ein solches Museum darf sich auch nicht wundern, wenn derart inkriminierte Bilder Ziel von Anschlägen werden".Weitere Artikel: Diehat ihre heutige Ausgabe vongestalten lassen. Im Skype-Gespräch mit Boris Pofalla erklärt die Künstlerin, weshalb sie dieder digitalen vorzieht: "Der körperliche Umgang mit dem Printmedium ist mittlerweile auch eine Besonderheit, weil wir doch das meiste über den Bildschirm aufnehmen, der homogen ist und auf dem sich alles auf einer glatten Oberfläche hin und her zu schieben scheint, wohingegen die Zeitung eine Verbindung mit dem Körper eingeht." In der hakt Tilman Baumgärtel bei der neuen Künstlerischen Leiterin dernach, was sie für das Festival plant. Weil Maximilian Probst in dernicht selbst zur Berner Ausstellung "No Dandy, No Fun" reisen kann, macht er sich Gedanken zum Nutzen des Dandys.Besprochen werden der Fotoband "Divided We Stand" ( taz ), die Ausstellung ", No Fun" in der Kunsthalle Bern () und die Ausstellung ", comme un roman" im Pariser Centre Pompidou ).