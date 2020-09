Agil und trotzdem (innovations-)müde: Mit "Mulan" recycelt Disney seinen Fundus munter weiter.

Tilda Swinton in Pedor Almodóvars "Human Voice"

vonproduziertes Realfilm-Remake des Zeichentrickfilmklassikers "Mulan" sollte der große Kino-Blockbuster des Jahres für das Studio werden. Coronabedingt nutzt der Konzern den Film jetzt, um seinen eigenen Streamingdienst zu pushen und langt mit einer deutlich zweistelligen Leihgebühr saftig zu, um das Budget von 200 Millionen wieder einzuspielen. In der im alten China angesiedelten Geschichte um ein junges Mädchen, das als Junge getarnt in den Krieg zieht, sieht Hanns-Georg Rodek von dervor allem ein Stück von Disney unaufgefordert angefertigte, wo der Film tatsächlich auch im Kino zu sehen sein wird: Mulans Ethos ist bestimmt von "und ihrem jeweiligen Herrscher" und Disney setze diese Botschaft im vorauseilenden Gehorsam ", ohne ein freches Wort" gefolgsam um.Halb so tragisch, dass der Film nicht ins Kino kommt, meint Alexandra Seitz in der, schließlich ist das bloß "ein durchschnittlicher chinesischer Fantasy-Blockbuster:und mit schwer sentimentaler Schlagseite." Immerhin hat dieses "farbenprächtige Märchen" aber einen, schreibt Maria Wiesner in der. In der winkt Wolfgang M. Schmitt ab: Disney leidet nicht an Corona, sondern an "" - diese "Mulan"-Version weckt lediglich "Sehnsucht nach dem Original - und damit nach einer Zeit, in der der Konzern noch nicht sowar." Weitere Besprechungen in SZ und Standard Wennundfür "The Human Voice" - eine Adaption eines Stücks von- gemeinsame Sache machen, dann entsteht trotz lediglich einer halben Stunde Laufzeit "perfektes Corona-Kino", freut sich Andreas Busche imbeim: Das Kammerstück zeigt Swinton fortlaufend am "Telefon (die Stimme des Ex bleibt ungehört) und mit jeder Minute entblößt sie eine weitere Nuance ihrer Seelenqual. Am Ende steht die."-Kritiker Daniel Kothenschulte sah derweil in der Nebensektion "Orrizonti" mit "Apples" einen, in dem allerdings nicht Covid-19, sondern grassierenderden Menschen das Leben schwer macht: "Es ist faszinierend, wie Nikou durch wenige Nuancen einerseits eine auf den Kopf gestellte Gesellschaft porträtiert, anderseits aberwie die veränderte Wahrnehmung beschreibt" und dabei "schon" wirkt: "So wie sich Covid 19 vielfach mit dem Verlust des Geruchssinns ankündigt, muss der Protagonist seinenneu sortieren."Tim Caspar Boehme war weniger begeistert : Der Film "wirkt. Sein lakonischer Witz wird dabei irgendwann seriell, ohne an Fahrt zu gewinnen.Weitere Artikel: Für den begibt sich Ralph Jones auf die Suche nach Antworten auf die Frage, warum in modernen Blockbusternfilmen wie aktuell"Tenet" ( unsere Kritik ) dereigentlich soist. Alles für die Kunst, gesteht im-Gespräch: "Wennzu mir sagen würde: 'Ich überlege, ob es gut wäre, wenn dir in der letzten Szene jemand', dann würde ich zumindest darüber nachdenken." Tomasz Kurianowicz spricht für diemit Coach, die Schauspieler vor intimen Szenen berät.Besprochen werdenDrama "Corpus Christi" um einen Sträfling als Fake-Priester ( taz Freitag , online nachgereicht von der FAZ ),"Monsieur Killerstyle" ( Tagesspiegel ),"Ip Man 4" ( Perlentaucher ),"Nina Wu" ( Berliner Zeitung ),"After Truth" ( ZeitOnline ) und die aufgezeigte Wallander-Vorgeschichte (online nachgereicht von der FAZ ).