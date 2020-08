Dawn Mellor: Police Constable Jamila Blake (Lolita Chakrabarti), 2016. Bild: Tate Modern

In seiner-Serie zu wirft Sebastian Strenger heute einen Blick auf eine Bilderserie der britischen Künstlerin, die verschiedende Schauspielerinnen in ihrer Polizistinnenrolle porträtierte, etwa Lolita Chakrabarti als Police Constable Jamila Blake. Strenger erblickt darin ungewöhnliche Komponenten, etwa Apokalyptik oder auch Erotik: "Für die queere Künstlerin verkörpern Polizistinnen, die im Alltag immer noch als männlich gedacht ist. Sie sind aber auch akutein einem Drama, das von weiblicher Ermächtigung, aber auch Gefährdung handelt. Vom Triumph des Guten über das Böse, von rhetorischer Macht, der Autorität von Wahrheit über Chaos und irrationale Gewalt. 'Die Leute bei der Polizei', erinnert sich Mellor an ihre Kindheit, 'verheimlichten oft die Tatsache, dass sie Polizisten waren, vor den Nachbarn und gingen zum Beispiel nicht in Uniform nach Hause, weil Leute aus der Arbeiterklasse die Polizei verurteilten'."In der Ausstellung "Der Traum vom Schwäbischen Museum" im Stuttgarter Kunstmuseum entdeckt-Kritiker Stefan Trinks nicht nur unzählige Bilder von, er sieht auch, dass es zwischen Weimarer Republik und Nationalsozialismus beileibegab in der Kunst: "Wie die Nationalsozialisten im Autobahnbau vorhandene Pläne der Weimarer Regierung realisierten, übernahmen sie auch ein amerikanisches 'New Deal'-Projekt, das alsBilder in alle Rathäuser und Amtsstuben brachte und sich viele der Künstler damit gewogen machte. Schon mit diesen wenig bekannten Fakten beginnt es spannend zu werden und weit über den schwäbischen Horizont hinaus auszugreifen."Weiteres: Nicht nur der Corona-Schock setzt den Galerien in der Hauptstadt zu, erinnert Ingeborg Ruthe in der, auch, steigende Mieten und ein indifferenter Senat lassen die Euphorie verfliegen. Verstört kommt -Kritiker Jonathan Jones ausandFilm "I Saw the World End here", den das Imperial War Museum auf seiner Homepage zu 75 Jahre nach der Bombardierung vonzeigt. Besprochen werden eine Schau von Werken aus"Bilderatlas" in der Berliner Gemäldegalerie Berliner Zeitung ) und die Ausstellung "Kunst der verlorenen Generation" in Salzburg ( Standard ).