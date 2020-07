Unbekannt: Frau auf einem Balkon in Paris, 1912-1915. Bild: Kunstmuseum Basel / Sammlung Ruth und Peter Herzog

Das Kunstmuseum Basel zeigt in der Ausstellung "The Incredible World of Photography" die alltagsfotografische Sammlung von-Kritiker Kito Nedo erlebt dort nicht nur, wieFotografie einst war, sondern auch, wie eng verbunden sie mit der Technikgeschichte war: "Als Kern ihrer Sammlung beschreiben die Herzogs 'die Geschichte der Menschen in der Industriegesellschaft in Photographien seit 1839'. Das stimmt. Alle Bereiche des Alltags erscheinen von der Fotografie durchdrungen: Familie, Arbeit, Freizeit, Reisen, Konsum, Wissenschaft und so weiter. Fotografie wird hier aber nicht nur alsgreifbar - sondern aufgrund der ihr selbst eingeschriebenen industriellen Produktionslogik auch als Teil und."Christian Saehrendt gönnt in derden Kult um Person und Werk. Warum auch nicht? Es gebe schlechtere Motive, eine Ikone zu bewundern als Leidenschaft, Widerständigkeit und Intensität: "Die Einheit von Leben und Werk verleiht Frida Kahlo bis heute Authentizität - ebenso ihr Kampfgeist und ihr Selbstbehauptungswille trotz schwerer körperlicher Behinderung, chronischen Schmerzen und Benachteiligung durch den alltäglichen Machismo. Ihre eindringliche Selbstbefragung in den Porträts und das Zelebrieren einer coolen Haltung in verzweifelter Lage imponieren. Die Dissonanz von Leid und Lebenslust, von Blut und froher Farbigkeit bewegt das Publikum. Und die leicht lesbaren Bildmotive mit christlicher Symbolik,tragen zu einemauch bei jenen bei, die sich im Museum sonst eher unwohl fühlen."Weiteres:als Sommerfarbe kommt bei-Kritikerin Ingeborg Ruthe immer gut an, dabei hat sie gar nicht die Romantik französischer Impressionisten vor Augen: "Ich für meinen Teil bewundere das: In schwedischen Filmen und bei Mittsommerfesten sehen Frauen jedes Alters unnachahmlich anmutig aus in ihren weißen Leinenkleidern."Besprochen werden eine Schau der Künstlerinin der Galerie Stihl in Waiblingen (), die-Retrospektive im Frankfurter Museum für Moderne Kunst Standard ) und ein Skizzenband mit persönlichen Notizen von Berliner Zeitung ).