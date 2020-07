Corona treibt Blüten - zum Beispiel die "One to One"-Konzerte in den Berlin Decks in Berlin-Moabit, bei dem Benedikt von Bernstorff die Mezzosopranistin Hagar Sharvit erleben konnte. Auf VAN erzählt er von diesem leicht befremdlichen, zumindest aber ungewohnten Erlebnis. "Die übliche Konzertsituation ist in diesem Format auf den Kopf gestellt, weil hier der Zuhörer und nicht die Künstlerin einen 'Auftritt' hat. Auch auf meinem Sitz fühle ich mich kurz befangen. Die Musikerin sieht mich freundlich und konzentriert an. Könnte es bei dieser stillen Ouvertüre aufdringlich wirken, das Gegenüber ununterbrochen anzuschauen oder wäre es umgekehrt unhöflich, den Blick abzuwenden?" Beim Gespräch erfährt, dass der Künstlerin diese Konzerterfahrungen "erkennbar viel bedeuten. Ich frage, wann für sie der Moment da ist, mit dem Singen zu beginnen. Wenn die Anspannung vom Zuhörenden abgefallen sei. Dann bemerke sie beim anderen 'Traurigkeit', sagt sie erst, um sich dann zu korrigieren: Nicht 'sadness', sondern 'vulnerability'." Instagram bietet einen Einblick in die Situation:





Diesind entsetzt, dass Berlin das gemeinschaftliche Singen wegen Corona zunächst noch untersagt, berichtet Hanna Schmidt in. Ob das Chorsingen tatsächlichist, lässt sich den verschiedenen Studienergebnissen nicht eindeutig entnehmen: Die Münchner Bundeswehr-Universität etwa hält Ansteckungen beim Chorsingen für "'äußerst unwahrscheinlich', empfiehlt aber trotzdem, inzu singen - natürlich mit entsprechendem Sicherheitsabstand. Die Risikoeinschätzung des Universitätsklinikums Freiburg spezifiziert die Ratschläge noch genauer: Chorproben sollten nur in sehr großen Räumen mitzueinander stattfinden und zudem alle 15 Minuten vonunterbrochen werden. Dieses Papier weist allerdings auch darauf hin, dass zum Aerosolausstoß beim Singenfür endgültige Schlussfolgerungen vorliegen. Die Deutsche Stimmklinik riet demgegenüber mit Verweis auf Superspreading-Chorproben in den USA und Deutschland zunächst vollumfänglich vom gemeinsamen Singen ab. Auch eine Studie der Berliner Charité steht Chorproben aufgrund des Ansteckungsrisikos kritisch gegenüber."Weitere Artikel: Für den plaudert Nadine Lange mit der Berliner Rapperin. Im Interview mit dersprichtüber ihr neues Album, Pop und Corona. In der-Reihe über Komponistinnen schreibt Arno Lücker über. Außerdem spricht Lücker inmit dem Dirigenten, dessen großer Abschied vom Pult des Landestheaters Coburg wegen Corona zu einer Reihe kleiner Abschiede eingedampft wurde. Harald Eggebrecht ( SZ ) und Laurenz Lütteken ( NZZ ) schreiben Nachrufe auf den Musikwissenschaftler . In dergratuliert Wolfgang Sandner dem Jazzpianistenzum 90. Geburtstag.Besprochen wirdBuch "Die 70er. Der Sound eines Jahrzehnts" ( Jungle World ).