Karl Lagerfeld: Atelier Fendi, Fendi Herbst/Winter 2011/12, Foto © Karl Lagerfeld

wünschte erst nach seinem Tod eine Retrospektive - und das Kunstmuseum Moritzburg in Halle hielt sich daran, schreibt Burkhard Müller in der, der sich Lagerfelds komplettes, sich stets der "Banalität der gewöhnlichen Welt" widersetzendes,der letzten drei Jahrzehnte begeistert angesehen hat: "Alles ist hier. Es herrscht das Raster, nicht das Pixel; und die Punkte der Rasterung, wo sie auftreten, werden wie Edelsteine behandelt. Wenn eine großformatige Strecke dernachgeht, dann wird der dekadenweise sichtbar gemachte Verfall ausschließlich durcherzielt. Verblüfft erkennt man, was Lagerfeld da zuwege bringt: Mit einem Mal bietet sich Schminke als wahrer unddar, als etwas im Augenblick der Aufnahme ehrlich Vorhandenes - im Gegensatz zur nachträglichen Bearbeitung mit Photoshop. Lagerfeld macht kein Hehl daraus, dass sich alles, was es hier zu sehen gibt, der Veranstaltung verdankt. Vom Realismus des Schnappschusses distanziert er sich so weit wie möglich."Sehr zufrieden mit den Hannah-Höch-Preisen fürund zeigt sich imClaudia Wahjudi, die sich im Neuen Berliner Kunstverein Arbeiten der Preisträgerinnen angesehen hat. Den Hauptpreis hätten beide verdient, meint sie: Monika Baer zeigt neben kleinen Collagen vier große Gemälde: "Jedes Bild zeigt einen schräg gewachsenen Baumstamm ohne Krone. Mal klebt ein Wassertropfen aus Hartschaum auf der Leinwand, mal fliegt eindurch die in Lachs- und Blautönen betörend flirrende Luft. Wunderschön sieht das aus - und schrecklich verletzlich. Um Biologie geht es auch bei Sadr Haghighian: um die schwarz-weiß gestreifte Tigermücke, die Dengue- und Zika-Viren übertragen kann. Aus Ostasien ist sie bis Baden-Württemberg gelangt. Die Annahme, der globalisierte Güterverkehr habe ihre Ausbreitung begünstigt, spiegelt sich in der Plastik 'passing one loop into another' (2017). Auf einem Stapel industrieller Garnrollen, Sinnbild für Florenz, wo sich das Insekt extrem vermehrt haben soll, hockt, umgeben von kleinen Flachbildschirmen mit Animationen."Weiteres: Den beiden wohl "besten Baum-Malern der Welt" begegnet Bettina Maria Brosowksy in derim Hannoveraner Sprengelmuseum, das dem deutschen Malerund seinem US-Kollegenderzeit eine Doppelausstellung widmet. Im spürt Simone Reber die "heilsamen Vibes der Farbe" in der Ausstellung "Wide Open. Seelenbilder - Seelenräume" in der Berlinischen Galerie.Besprochen werden die Ausstellung "Vladimir & Estragon" mit Arbeiten vonundn in der Werkstattgalerie Hermann Noack ( taz ), die virtuelle Version derl ( taz ),Installation "Adam, wo bist du?" in Münchens Staatlichem Museum Ägyptischer Kunst () und die Ausstellung "Copy & Paste - Wiederholung im japanischen Bild" im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe ().