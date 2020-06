Kein Festival, dafür eine Art Gütesiegel für ausgewählte Filme: Das wirdgewesen sein, nachdem Festivalleiter Thierry Fremaux gestern die Titel von 56 Filmen verkündet hat, die in diesem Jahr für den Wettbewerb, die Reihe "Un Certain Regard" und "Weltpremiere außer Konkurrenz" in Frage gekommen wären. Das in Cannes meist keine Rolle spielende deutsche Kino wäre mitFassbinder-Biopic "Enfant Terrible" vertreten gewesen. "Dass Cannes in diesem Jahr trotz des Festivals ein Gütesiegel vergibt, ist eine Reaktion auf die schwierige Situation von unabhängigen Arthouse-Filmen, für die Cannes immer ein wichtiger Standort war, umzu generieren", erklärt dazu Andreas Busche im. Sondervorführungen der Filme wird es immerhin bei den großen Festivals im Herbst geben.In dendürfen zwar vielewieder spielen - was auch für hiesige Kinos wichtig ist, denn das erhöht die Startchancen attraktiver internationaler Filme -, allerdings machen die wenigsten davon Gebrauch, erklärt Susan Vahabzadeh in derund identifiziert als Gründe die immer noch anhaltende Corona-Pandemie, vor allem aber die momentane. Außerdem lässt sich diekaum ankurbeln, denn die stellt derzeit ein erhebliches Versicherungsrisiko dar: "Eigentlich haben die großen Projekte in einer Rezession auch die größeren Überlebenschancen. Aber man kann es wohl auch anders sehen: Es gäbe jetzt gute Chancen für Filme, die mit kleiner Crew gedreht werden können,etwa, zitierteinen Studio-Angestellten, der auch nicht namentlich genannt werden wollte. Das ist so ziemlich das Letzte, was man bei den großen Major-Studios, diehaben, hören will."Der Filmemachermacht sich in einem teils etwas verblasenen Essay in dergroße Sorgen ums Kino. Im Grunde stehe es ja schon seit Homevideo unter Beschuss, doch jetzt mit Streaming sei endgültig High Noon: "Die Streaming-Unternehmen konnten sich derart verbreiten und, dass die großen Kinofestivals ingeraten werden. ... Warum also brauchen wir das Kino? Aus demselben Grund, aus dem die Menschen wieder in Restaurants gehen, Fußballspiele oder klassische Konzerte erleben wollen. Es geht darum, den immer seltener gewordenenzu erleben." Um das Kino zu retten, fordert er "ein, in dem zukünftige Formen des Kinobetriebes erforscht werden".Weitere Artikel: Für die arbeitet sich Tim Caspar Boehme durchs von internationalen Festivals gestützte Onlinefestival " auf Youtube . Besprochen werdensüdkoreanische Komödie "Rettet den Zoo" ( taz ) und' "Monos" ().