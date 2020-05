Der tunesisch-jüdisch-französische Autorist im Alter von 99 Jahren gestorben. Catherine Simon verfasst den Nachruf für: "Geboren als Sohn des Sattlers Fraji Memmi und der Berberin Maïra Serfati, einer Analphabetin, deren Bild er gerahmt in der Büroecke seiner Pariser Wohnung in der Rue Saint-Merri hängen hatte, wuchs der junge Albert inmitten seinerauf. Ab dem Alter von vier Jahren besuchte er die Rabbinerschule und lernte, Hebräisch in traditionellen Texten zu entziffern." In seinem autobiografischen Roman "La Statue de Sel" von 1953 erzählt er seine Geschichte. Memmi gilt nebenin Frankreich als einer der frühesten Chronisten der, die er mit Sympathie begleitete, obwohl er wusste, dass sie für ihn Emigration bedeutete (wir haben in der Magazinrundschau im März auf ein sehr schönes Porträt über Memmi verlinkt.)Manfred Osten staunt in derdarüber, dass sich selbst beiPassagen finden, die sich auf die-Gegenwart münzen lassen. Hannah Bethke zeigt sich in dervon solcher Art modischer Stellenlektüre hingegen sehr genervt. Mitunter entgleiten dabei nämlich auch die Maßstäbe und dann "wird es vollends abstrus, in der Ahistorizität nachgerade ärgerlich und zudem, wenn nun auch noch diedafür herhalten müssen, uns in der Coronazeit zu trösten. 'Das Tagebuch der Anne Frank', so war jetzt imzu lesen , sei 'das Buch der Stunde'. Denn Anne Frank zeige uns, wie man Isolation verarbeiten könne: durch. ...? Bedarf es im Ernst einer Aneignung der jüdischen Lebensrealität in der NS-Diktatur, von der wir Nachgeborenen uns kaum eine Vorstellung machen können, um auf die Defizite unseres Umgangs mit dem Virus aufmerksam zu machen?"Dass der deutsche Beat-Schriftsteller und frühere Lufthansa-Pilot, der gemeinsam mitundin den Siebzigern die Literaturzeitschriftgegründet hat, vor einer Woche gestorben ist, scheint den Feuilletons entgangen zu sein. Eine knappe Meldung finden wir in der, einen umfangreichen englischsprachigen Nachruf von Edward S. Robinson gibt es im Blog des: "Ploog kam eine Schlüsselposition darin zu, dienach Europa zu bringen und, was noch tragender ist, die Methode auf jene Weise zu propagieren, wie auch Burroughs dies tat, als er schrieb: 'Cut-Ups sind für alle da.' ... Seine begeistertes Interesse an und sein Bewusstsein fürmachten aus Jürgen Ploog einen starken Vertreter der Cut-Ups. Seine Liebe zum Detail und den Nuancen von Bedeutungen, aber auch sein geschärfter Blick für Gegenüberstellungen und Missverhältnisse, belegen nicht nur seinen, sondern weisen Ploog auch als jemanden aus, der sich ganz der Verfeinerung seines Handwerks widmete."Weitere Artikel: Für die unterhält sich Susanne Lenz mit der amerikanischen Literaturwissenschaftlerin Veronika Fuechtner, die derzeit in Berlin über, die Mutter von unter anderem Heinrich und Thomas, forscht. In dergratuliert Andreas Platthaus der Schriftstellerin zum 70. Geburtstag.Besprochen werden unter anderem"Da sind wir" ( FR ),Thriller "Rachegeist" ( FR ),Comic "Hattest du eigentlich schon die Operation?" ( Tagesspiegel ),"Eine Deutschlandreise in sechs Etappen. Literarische Zeitbilder 1926-1936" ( SZ ) und Bücher von).