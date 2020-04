Christiane Peitz berichtet imvon den, diederzeit erstellen, um eine frühzeitigere Wiedereröffnung ihrer Häuser zu erwirken. Bleibt das Problem, dass die Filme auf der Warteliste, die dann einemkredenzt werden sollen, sich jetzt schon stapeln und wohl gegenseitig aus den Sälen kegeln werden: "Wie bitte soll Piffl Medien den zweiten Startversuch für Christian Petzolds fantastisches Berlin-Wassermärchen 'Undine' auf den Herbst terminieren, wenn man dann gemeinsamgegen den neuen Bond antritt? ... Erst recht unrealistisch ist jede Prognose, ob und wann US-Blockbuster wieder international starten. Sie bilden die Hauptkonkurrenz für einheimische Werke, sorgen aber auch."Eher zuversichtlich wirkt das Stimmungsbild, das Fabian Tietke in der zeichnet : Besonders engagierte Kinos können sich über regen Absatz von Kinogutscheinen an ein treues Publikum freuen, was die Not zumindest ein bisschen lindert. "Kino Krokodil und Tilsiter Lichtspiele glauben, dass sich beim Kino selbst nicht viel ändern wird. Größere Sorgen macht sich das Krokodil, dass es zu einem 'und eine zunehmende Ausdünnung der Presselandschaft' komme. Das fsk hofft, 'dass sich im Herbst die Sehnsucht nach dem 'richtigen' Kino wieder durchsetzt.' Die weitreichendsten Folgen sieht das Arsenal: 'Wir müssen davon ausgehen, dass sich das Publikum, sein Verhältnis zum Kino und seineverändern werden, so wie dieseja auch an uns, den Kinomacher*innen, nicht spurlos vorübergeht.'" Für diehat David Steinitz sich bei bayerischen Kinobetreibern nach der momentanen Lage erkundigt Geht es nach Andreas Kilb in der, ist die Sache mit dem Kino, zumindest aber die mit, allerdings ohnehin gegessen - die große US-Filmindustrie befand sich eh schon auf dem besten Weg ins, was von der Coronakrise nun noch einmal ordentlich befeuert wird. Auch, der am morgigen Freitag den Ehrenpreis des Deutschen Filmpreises überreicht bekommt, ist sich im taz-Interview sicher, dass es "das klassische Kino mit 20- und 22.30-Uhr-Vorstellungen, nach Corona erst recht nicht. Das Kino ist in einer, wie es siegegeben hat. Was danach übrig bleibt, hat nur mit einem neuen Konzept eine Chance. ... Es gibt immer mehr Festivals, dadurch entsteht eine neue Programmstruktur in kleineren Städten, es treten mehr Künstler in den Kinos auf. Denn dass der Mensch ein soziales Wesen ist, daran ändert Corona nichts. Man kann ihm nicht abgewöhnen, sich zu versammeln, um Dingezu erleben."Weitere Artikel: Silvia Hallensleben freut sich in derüber das zwar überschaubare, aber inhaltlich umso stärkere Online-Videoangebot der Bundeszentrale für politische Bildung, wo unter anderem einige Filme vonzu sehen sind (weitere seiner Arbeiten hat der Filmemacher auf seinem-Kanal veröffentlicht ). Patrick Heidmann porträtiert in derden Schauspieler, der gleich zweimal für den Deutschen Filmpreis nominiert ist. Auch das "Visions du Réel" findet nun im Zuge der Coronakrise - im übrigen kostenfrei - im Netz statt, berichtet Urs Bühler in der. Dort zu sehen ist auchund"Davos", den Dominik Kamalzadeh im hervorhebt . Einer Meldung imist zudem zu entnehmen, dass dieab 13. Mai gegen einen mit rund 10 Euro sehr knapp bepreisten Festivalpass online stattfinden werden.Besprochen werdenauf DVD veröffentlichter Film "First Love" ( Berliner Zeitung ), von Arte online gestellte Mini-Serie "Aus der Spur" ( taz ), die-Dokuserie "The Last Dance" ( ZeitOnline ), die-Dokuserie "Tiger King" ( Presse ) und der ursprünglich fürs Kino geplante, jetzt auf VoD ausgewertete Animationsfilm "Trolls World Tour" ( Tagesspiegel ).