Banksys "Devolved Parliament". Foto: Banksy/Sotheby's

Nach der Versteigerung von"Affenparlament" für elf Millionen Euro , aber auch nach unerwünschtem Tulpenstrauß für Paris bläst Hans-Joachim Müller in derzum Generalangriff. Für ihn ist schon gar nicht mehr die Frage, ob Banksyist, sondern warum sich der Markt so bereitwillig damit bedienen lässt: "Keine andere Kultursparte hat aus der Mustererfüllung kapitalistischen Wirtschaftens so viel Publikumszuspruch gewonnen. Weshalb zum gleichsam naturwüchsigen Kunstbetriebsgesetz gehört, alles, was sich in Opposition positioniert, unverzüglichzuzuführen. Die Branche kennt in Wahrheit. Sie ist wie geschaffen für Spieler, die sich mit beifallspflichtiger Eleganz zwischen 'U' und 'E' hindurchschlawinern. Trash im Museum: Seit Pissbecken-Zeiten ist man auf jede noch so krude Überraschung vorbereitet. Schon möglich, dass die Banksy-Karriere einstbegann. Im Auktionshaus, beim Millionendeal, verliert der Trash alles, was an ihm böse, stachelig, ungemütlich, stinkig gewesen sein mag. Was bleibt, ist Wertmüll. Ein Kunstding, das sich auf Kommando selber zerstört, um dabei aus Müll Wert zu schöpfen. Ein Gemälde im Cinemascope-Format, dass es zwei Leute braucht, umeines Affenparlaments so lange hochzustemmen, bis es als Hochpreisaktie vollends sinnlos geworden ist."Besprochen werden die Ausstellung "Ethereal" im Fotografie Forum Frankfurt (in der FR -Kritikerin Silvia Staude Norwegen und die Norweger "nicht als kalt und scharfkantig, vielmehr als, fast verschwindende Präsenzen" begegneten), die Ausstellung "Up in Arms" im Kunstraum Kreuzberg/Bethanien über Orte, an denen Waffen hergestellt werden ( taz ) und die die Schau "Inspiration Matisse" in der Kunsthalle Mannheim ).