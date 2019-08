Francis Alÿs mit Julien Devaux, Felix Blume, Ivan Boccara, Abbas Benheim und den Kindern von Tanger und Tarifa: Don't Cross the Bridge Before You Get to the River, 2008. Phillips Colletion

Die Ausstellung "The Warmth of Other Suns" in der Washingtoner Phillips Collection erkundet über ein Jahrhundert die Verbindung von Flucht und Kunst. Manche Arbeiten sind-Kritiker Jason Farago zu schön, manche zu emotional, doch alle zeigen ihm zufolge , dass der Flüchtling in der Kunst kein Fremder ist: "Ihr Ansatz ist weitgefasst und geht bis zuberühmte Serie "Migration" von 1941 zurück. Das Phillips Museum besitzt die Hälfte dieser Gemälde, und diese Bilder von der inneramerikanischen Migration der Schwarzen sind in die Schau integriert. Gezeigt wird auch historisches Material wie Leiws Hines Porträts von Ankommenden auf Ellis Island aus den zwanziger Jahren, verängstigt, erwartungsvoll, erschöpft, gerettet. Doch der Schwerpunkt der Ausstellung liegt auf einer besonderen Klasse von Migranten: Den Flüchtlingen, die Grenzen nicht auf der Suche nach neuen Möglichkeiten überqueren, sondern aus Angst um ihr Leben. Das heißt, sie konzentriert sich auf das Mittelmeer, demin dieser Dekade. Die große Mehrheit der heutigen Flüchtlinge, 6,7 Millionen, kommen aus Syrien. Schaurige Zeichnungen der Künstlerinzeigen Syrer auf dem Weg von Beirut nach Westen, während der chinesische Künstlersein Atelier auf Lesbos aufschlug , wo er lächelnde, besorgte und todmüde Syrer malte, die sich am Hafen ausruhten. Andere wie die belgische Filmemacherinund der mexikanische Fotoreportererkunden Migration und Abwehr an unserer eigenen südlichen Grenzen."Das Museum Tinguely widmet eine Ausstellung dem österreichischen Künstler, der in einer Mischung ausBrachen zu neuem Leben erweckt: In der NZZ ist Maria Becker ganz verzaubert vom: "Ob Weinberger das, was junge Künstler heute umtreibt, wahrnimmt, ist ungewiss. Er geht seinen Weg unbeirrt, mit der tiefernsten Miene eines... In den Städten und auf ihren Plätzen riss er Pflaster auf und legte Gevierte an, die mit Gattern unbetretbar gehalten wurden. Dort ließ er der Zufallsbesiedelung freien Raum oder half mit dem Transfer von eigenen Pflanzen nach. Man könnte sagen, dass dieses Tun eigentlich das ist, was Guerilla-Gärtner machen. Diese wollen diedurch die Natur. Für Weinberger sind dieund das Ungeordnete ihres Wachstums elementar, denn in ihnen verkörpert sich das Dynamische mit unkontrollierter Kraft,."Weiteres: präsentiert die Gewinner seines Art Photography Awards. Auch der zeigt Bilder der Sieger und Finalisten. Besprochen wirdAusstellung "Elective Affinities" in der Frick Collection in New York ( Hyperallergic ).