Peaches: Whose Jizz Is This?, Ausstellungsansicht im Hamburger Kunstverein. Foto: Fred Dott



Taz-Kritiker Aklexander Diehl hatte großen Spaß in der Ausstellung "Whose Jizz Is This?", die der Hamburger Kunstverein die Musikerin Peaches ausrichten ließ: "Eine Emanzipationsgeschichte will Peaches erzählen, in der eben doch wieder vieles von dem aufscheint, was die Menschen von ihr kennengelernt haben können in den vergangenen 20 Jahren: Sexspielzeuge sind's, "double masturbators", die sich da befreien; denen es nicht mehr reicht, Mittel zum Zweck zu sein, begrapscht und benutzt zu werden und am Ende schamhaft verwahrt in schmuddeligen Abseiten. In 14 'Szenen' ist ihr Weg in Szene gesetzt, ein Weg von passiv zu aktiv, vom sex toy zum 'Fleshie'. Oder genauer: vom Einzelnen zum Kollektiv, den 'Fleshies', so nennen sich in frischem Selbstbewusstsein die befreiten Silikonobjekte."



Weiteres: Im Standard unterhält sich Sabine Scholl mit dem Künstler Edmund de Waal über seine in Venedig gezeigte Bibliothek des Exils.



Besprochen werden eine "strahlend-opulente" Schau altägyptischer Kunst: "Pharaonengold" in der Völklinger Hütte (SZ), die Ausstellung "Garten der irdischen Freuden" über Idyllen im Berliner Gropiusbau (taz), die Ausstellung "Weissenhof City" in der Staatsgalerie Stuttgart (taz), die vielfach gefeierte Ausstellung "Point of No Return" im Leipziger Museum der Bildenden Künste (Tsp), die Schau "Wege des Barock" im Postdamer Museum Barberini (Standard), Ausstellungen zum zweihundertsten Geburtstag von Queen Victoria in Londons Palästen (FR), die Schau "In einem neuen Licht" mit kanadischem Impressionismus in der Kunsthalle München (FAZ).