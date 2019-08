Juan Pablo Macias, Brother Maize and Brother Babacar, 2018, video still. Foto: Juan Pablo Macias

Auch wenn Nikolaus Bernau ( festhält , dass Migration sich nicht auf Afrika beschränkt, findet er die vom Institut für Auslandsbeziehungen Ifa, der Villa Romana in Florenz und der Kunstorganisation Thread Residency in Sinthian im Senegal organisierten Ausstellungen , die derzeit in der Berliner Ifa-Galerie und im Freiraum in der Box-Galerie zu sehen sind und diereflektieren, durchaus anregend. Etwa die Installation vonund, "die mit Interviews und Fotos eine Brücke von Senegal nach Europa schlägt. Die beiden Künster haben Menschen aus Tamba in Senegal zu ihren Hoffnungen befragt, der Sehnsucht nach einem besseren, friedlicheren, sicheren Leben auch für die Kinder. Welche Flüchtenden in Mittel- und Osteuropa hätten 1945 nicht exakt die gleichen Worte genutzt, als sie sich auf den langen Treck Richtung Westen machten? Es geht um die Flucht selbst, aber auch um den, die gnadenlose Ausbeutung, das trotzdem fast unglaublicheder aus Afrika Geflohenen für die Ängste jener Italiener, die sich dem Wandel ihres Straßenbilds ausgesetzt sehen."Gestern verkündetein der, er wolle Deutschland verlassen, das Land sei zu "selbstzentriert", die Taxifahrer rassistisch. (Unser Resümee ) Im vermuten Christiane Peitz und Nicola Kuhn mit Blick auf die derzeit in der Düsseldorfer Kunstsammlung NRW gezeigte Ausstellung "Alles ist Kunst, alles ist Politik" vielmehr: "Als dissidentischer Künstler noch in seinem Land wurde er gerade vom deutschen Publikum hoch verehrt. Mit dem Umzug nach Berlin fiel das Umfeld weg, an dem sich seine Kritik entzündete. Die eigene, unmittelbare Betroffenheit endete. Im Werk drückte sich dies durch Verlust an Spannung, an Schärfe aus. Als kritischer Geist und politischer Chronist suchte sich Ai Weiwei deshalb einen anderen Gegenstand. Da lag es nahe, sich die ungleich widrigeren Lebensumstände jener Menschen vorzunehmen, mit denen er das Exil-Schicksal teilt. Ai Weiwei beherrscht die, doch ist sie in der Anhäufung einer Retrospektive wenig überzeugend. Jene Fotowand, an der en masse seine Selfies mit Geflüchteten hängen, wirkt nicht empathisch, sondern eitel."In derbringt Mark Siemons Weiwei Verständnis entgegen: "Diejenigen, die sowieso schon in der Komfortzone leben, verzeihen es ihrenin der rauhen Welt draußen nicht, wenn sie den ihnen zugedachten Posten verlassen - und damit die symbolischen Bedürfnisse der Komfortzone missachten." Für diehat Swantje Karich Stimmen von in Deutschland lebenden Künstlern gesammelt . "" beurteilt ein Land nach seinen Taxifahrern, sagt der Schriftsteller . Die Schriftstellerin sorgt sich indes "um den Raum für Debatten. Er werde tagtäglich kleiner. Diskussionen würden seit einigen Jahren schärfer, vielfältiger, aggressiver und klarer geführt, allerdings immer öfter in Nischen. Deutschland sei noch lange nicht in derangekommen."Weitere Artikel: Für diehat sich Frauke Steffens mit dem Fotografengetroffen, der in seinem Fotoband "Dignity" Amerikas "Abgehängte" porträtiert. Besprochen wird die Ausstellung "Sex" im Verein Berliner Künstler ( Tagesspiegel ).