In dermacht Andreas Platthaus erhebliche Zweifel geltend anAbrechnung mit, dem Hein vergangene Woche in dervorgeworfen hatte, seine, Heins, Geschichte verfälscht zu haben ( unser Resümee ). Zahlreiche Unstimmigkeiten in Heins Darstellung machen Platthaus stutzig - am meisten aber der Umstand, dass der Schriftsteller sich in der Filmfigur Georg Dreymann selbst wiedererkannt haben will. Da wäre Hein so ziemlich der erste, der das so sieht, meint Platthaus. Außerdem ärgert er sich darüber, wie sehr Hein denherunterspielt, wenn er die Darstellung der DDR in "Das Leben der Anderen" mit J.R.R. Tolkiens Fantasiereich Mittelerde vergleicht: "Was denken wohl andere ehemalige Bewohner dieses Landes über solche angebliche Phantastik, etwa die Schriftsteller Gert Neumann oder Wolfgang Hegewald, beide in den achtziger Jahren noch dort und? Dass der Film den herausgeschmuggelten Suizid-Artikel auf 1985 datiert und nicht auf die Zeit der schon zerbröselnden DDR von 1989, wie Hein behauptet, sei hier nur erwähnt, um die Genauigkeit seiner Erinnerung zu charakterisieren. Die relativierende Pose, die der Schriftsteller in seiner Anekdote gegenüber der DDR einnimmt, ist."Donnersmarck in derzum Zweiten: Dasssich nunmehr nur noch mit sehr eindeutigen Worten über Donnersmarcks Film "Werk ohne Autor" zitieren lässt, der sich an die Biografie des Künstlers anlehnt, habe sich der Regisseur selbst zuzuschreiben, meint Andreas Kilb. Anders als es der Regisseur mit dem Künstler vereinbart haben will, habe er nämlich "keine Gelegenheit ausgelassen, öffentlich mitzuteilen, dass 'Werk ohne Autor'basiert, und er hat jedem, der es wissen wollte, seine Besuche im Haus des Malers." Der Film werde "zur Gebrauchsanweisung für Richters Malerei, und Donnersmarck unterstützt diese Lesart noch dadurch, dass er seinen Film. ... Ohne den ständigen Verweis auf Richters Malerei stünde Donnersmarckspeinlich nackt da. Deshalb muss er immer wieder erklären, wie gut er sich mit Gerhard Richter verstanden habe, auch wenn sein Film beweist, dass er weder von dessen Kunst noch von der irgendeines anderen etwas versteht."