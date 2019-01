Habemus Literaturdebatte, ruft Hannah Lühmann in dernach den ersten, gepfefferten Verrissen von "Stella" aus, dem neuen Roman des-Journalisten und Autors , der darin die Geschichte der "Greiferin" erzählt. Die im Raum stehenden Vorwürfe, Würger erzähle eine tragische Episode aus der Shoah als spannungsgeladenen Page-Turner, lässt Lühmann zwar gelten, doch "ist dieses Buch schlecht, weil es unterhält? 'Stella' ist eigentlich auch, die so gerne an jungen ('jung' ist bekanntlich relativ, wenn es um Schriftsteller geht) Autoren kritisiert, dass ihre Romane zu dröge oder ich-zentriert seien. 'Stella' ist auf fast amerikanische Weise 'well-written'. ... Es gibt keine schriftstellerische Pflicht zur Tiefe oder zum Abgrund." Auf stampft derweil Jan Süselbeck den Roman seinerseits in den Boden: Das Buch falle "angesichts der Nazigräuel immer wieder in einen. ... Es kommt schnell der Verdacht auf, dass dem Autor überhaupt nicht bewusst war, wie heikel sein Thema angeblicher jüdischer Schuld im Holocaust tatsächlich ist. Solchen Fragen sollte man zumindest nicht mitbeizukommen versuchen, wie man sie in derlernt."Für diehat sich Sophie Schmalz mit der kurdischen Dichterin zum ausführlichen Gespräch getroffen , die 2016 nach Deutschland kam und über ihre Erfahrungen im syrischen Bürgerkrieg spricht: "Weil ich keinen Schleier trage, konnte ich nicht mehr in den Osten Aleppos, der von oppositionellen Milizen vereinnahmt wurde. Wegen meiner regimekritischen Texte konnte ich jedoch auch nicht mehr in den Westen, der vom Regime kontrolliert wurde."Wer Literatur verstehen will, muss auf dessen literarische Wurzeln zurückblicken, schreibt Niklas Bender im literarischen Wochenend-Essay der. Und diese liegen in seiner Begeisterung für die Geschichten des amerikanischen Pulp- und Horror-Autors , dem Houellebecqs in den frühen Neunzigern seinen ersten großen Essay gewidmet hatte. Lovecraft artikulierte zwar einvor der Weite des Alls, wohingegen Houellebecq im Register des Realismus bleibt. Dennoch haben die beiden in mehrerer Hinsicht miteinander zu tun, meint Bender: Beide arbeiten an einer, nicht zuletzt unterfüttert beider literarische Welten "die schiere Angst." Houellebecqs Figuren "sind getrieben von der Furcht, im ökonomisch-libidinösen Wettkampf aussortiert zu werden, eine Angst, die in der tieferen vor dem körperlichen Verfall wurzelt. Nun mag man einwenden, dass diese Alltagssorge eine andere sei als die, von, mythischen Monstren aus den Tiefen des Weltalls, vernichtet zu werden. Houellebecq ficht das nicht an, er vergleicht die Situation von Lovecrafts Figuren mit der seiner Zeitgenossen und Modelle, um zu schließen: 'Menschen des endenden 20. Jahrhunderts, dieser ausweglose Kosmos ist ganz der unsere. Dieses, in dem die Furcht in konzentrischen Kreisen stufenweise bis zur ekelhaften Offenbarung ansteigt, dieses Universum, in dem unser einzig vorstellbares Schicksal darin besteht, zermalmt und verschlungen zu werden, erkennen wir absolut alswieder.'"Weitere Artikel: Für ein-Feature liest Andreas Schäfer Romane über das. In der verneigt sich Andreas Breitenstein vor der Schriftstellerinund ihrem Roman "Nach dem Gedächtnis" : "ein Buch zur rechten Zeit - für Putins Russland, dessen machiavellistische Erinnerungspolitik es nach wie vor ablehnt, sich der eigenen Gewaltgeschichte zu stellen." Fürhat Igal Avidan in Israel die Trauerfeier zu Ehren vonberichtet in deraufs Bedrückendste von seinemder letzten Monate - Schlaflosigkeit weit jenseits der Grenze zum Erträglichen, Beziehungs-Aus, Kümmerer-Syndrom, schwere depressive Schübe und aus all dem folgend finanzielle Probleme, die er auch als gut verdienender Literat zu bewältigen sich kaum in der Lage sieht. "war der Mario Barth des Bürgertums", schimpft Fabian Stark in derund zeiht den Schriftsteller , für die Misere der deutschen Komödie verantwortlich zu sein. Gerrit Bartels ( Tagesspiegel ) und Andreas Platthaus () gratulieren dem Schriftsteller zum 70. Geburtstag.Besprochen werden unter anderem"Verzeichnis einiger Verluste" ( NZZ ),' "King Kong Theory" ( taz ),"Schäfchen im Trockenen" ( Berliner Zeitung ),Geschwisterbriefe "Post vom schwarzen Schaf" ( taz ),gesammelte Gedichte ( taz ),' "Istanbul. Die Biographie einer Weltstadt" ( taz ) und"Schlafende Erinnerungen" ().