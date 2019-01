So konsequent wurde zuletzt kein neuer Roman in den Boden gestampft wieheute erscheinender "Stella". Der-Journalist erzählt darin die Geschichte der Jüdin, eine sogenannte "Greiferin", die andere Juden an die Nazis verriet.-Kritiker Fabian Wolff beobachtet die fortschreitende "eines letztlich überforderten Autors. Bitterer, obszöner Tiefpunkt des Romans ist eine Folterszene, in der Würger den Gestapomann Dobberke phonetisches Bairisch sprechen lässt. ... Am Willen zurfehlt es nicht, aber Würger geht wie ein Vampir vor, der die Halsschlagader nicht trifft."-Kritiker Jan Wiele sieht den Geist Relotius' durch den Roman ziehen und erlebte eine Abfolge abgehangener Klischees: "Fliegeralarm, Schwarzmarkt, Partydroge Pervitin, gescheitelte Nazis, die unter Ausstoß antisemitischer Parolen kurz vor dem Untergang noch einen draufmachen. Die Ausstattung changiert zwischenund Wes-Anderson-Ästhetik."hat mit dem Autor gesprochen Der Schriftsteller Kjell Espmark und der Historiker Peter Englund kehren in diezurück, die damit wieder beschlussfähig ist. Im kennt Gerrit Bartels die Gründe für den Wiedereinstieg der beiden "Abtrünnigen": Sie "erklärten schwedischen Medien so: 'Die Lage erfordert, dass das Beste für die Akademie über die persönlichen Gegensätze gestellt werden muss', so Englund. 'Die Machtverhältnisse in der Akademie haben sich entscheidend verändert; einzelne Mitglieder können das Gremium.' Zumindest können Engdahl und Frostenson nicht mehr weiter zusammen Front machen. Frostensons Sitz ruht nach den Vorwürfen gegen sie wegen der Namensnennungen von Litertaurnobelpreisträgerinnen vorab und möglicher ökonomischer Vorteile deshalb. Die 'Abtrünnigen' forderten, dass gerade auch sie das Gremium verlässt."Diedokumentiert die Dankesrede des Schriftstellers zum Erhalt des Wolfgang-Koeppen -Preises, in der dieser Koeppens BRD-Roman "Das Treibhaus" in höchsten Tönen lobt und preist: Zur Bewältigung der globalen politischen Lage brauche es keine Erlöserfiguren, "die uns vor düster wabernden Bedrohungsszenarien in Sicherheit bringen, sondern Romane wie 'Das Treibhaus' mit Figuren wie Keetenheuve, die von derund der Vielgestaltigkeit der menschlichen Verhältnisse erzählen. Das ist das Narrativ der Demokratie, und es bildet die Basis dafür, dass wir als klar denkende und rational handelnde Menschen immer wieder genug Selbstkritik, Geduld und Einfühlung für die zähen und langwierigen Ausgleichsverhandlungen mitbringen, von denen der Fortbestand einer offenen Gesellschaft abhängt."Weitere Artikel: Rainer Moritz begibt sich für dieaufSpuren in Klagenfurt. Für die porträtiert Frank Keil die mit Mara-Cassens-Preis für den besten Debütroman ausgezeichnete Schriftstellerin . Auf glossiert Christoph Schröder über die eben vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels veröffentlichten. Besprochen werden der Briefwechsel zwischenund Tagesspiegel ),"Unter dem Feigenbaum" ( Tagesspiegel ),"Kronos' Kinder" ( SZ und neue Bücher über).