Ladendiebe: Vater und Sohn.





Mit "Shoplifters" hat der japanische Regisseurim Mai die Goldene Palme in Cannes gewonnen, jetzt kommt der Film in die Kinos. Die Kritiker können der Cannes-Jury zu ihrer Entscheidung nur gratulieren, denn dieser Film über eine Wahlfamilie von Ladendieben ist schlicht "hinreißend", schreibt Thomas E. Schmidt in der. Der Regisseur "zeigt ein für westliche Augen ganz ungewohntes Japan, nämlich, wo es nicht einmal mehr besonders exotisch zugeht. ... 'Shoplifters' ist ein kleiner Roman. Die Kamera folgt den Figuren wie ein wohlwollender auktorialer Erzähler, und sie folgt auch der Dynamik unter den Verschworenen, welche notgedrungen irgendwann einsetzt." Die Kameraarbeit ist auchTim Caspar Boehme überaus positiv aufgefallen : Sie "ist oft sehr nah an den Figuren, erzeugt den Eindruck von Unmittelbarkeit und nimmt gernein, die, wie Koreeda schon in früheren Filmen wie 'Nobody Knows' von 2004 gezeigt hat, Unglaubliches leisten.""Die sozialen Missstände in Japan prangert Kore-eda wie nebenbei an", schreibt Christiane Peitz im. In Zeiten, in denen Menschen mehr und mehr nach ihrer Kaufkraft (aus-)sortiert werden, "ist selbst ein sopolitisch", ergänzt Philipp Stadelmaier in der. "Kore-edas Thema ist die Familie. Diese ist aber nicht, wie bei so vielen anderen Filmemachern, aufgeladen mit Neurosen und Abgründen, sondern ein flexibler Verbund", also "keine biologische, sondern eine."Behaltet eure, ruft Tilman Baumgärtel in der. Wersehen will, kommt ohne nicht aus. Die großen Streamingdienste haben ein winziges Angebot und Klassiker sind praktisch gar nicht darunter. Wer Orson Welles' "Citizen Kane" sehen will oder Francesco Rosis "Wer erschoss Salvatore G.?" oder John Fords "My Darling Clementine" ist aufgeschmissen: "Was beiund Co. nicht zu haben ist, wird schon- jedenfalls für eine Generation, die mit Film-Streams aus dem Internet aufwächst. Nischenanbieter wieoderhaben zwar ein ambitioniertes, aber doch begrenztes Angebot; was das Repertoire und vor allem das Marketing und die technische Infrastruktur betrifft, können sie dem gegenwärtig entstehenden Duopol von Amazon und Netflix jedoch nichts entgegensetzen. Als Alternative bleiben bis auf Weiteres dieDVD und Blu-ray, auf denen dann doch noch fast jeder Film und jede Serie veröffentlicht wird." (Was Baumgärtel in seinem Artikel nicht erwähnt ist, welche Rolle bei dem schlechten Angebot dasspielt, das zum Teil angeblich noch auf Stummfilmen liegt, die immer wieder ausentfernt werden.)Weitere Artikel: Der von Baumgärtel auch erwähnte Streaminganbieterhat das ziemlich umfangreiche, komplette Transkript eines 1972 in Beverly Hills geführten Interviews mit online gestellt . In der glossiert Urs Bühler über dieund empfiehlt "starke Stoffe" als Antidot gegen den Publikumsschwund zumindest im deutschsprachigen Raum (in Großbritannien ist das Kino, am Rande bemerkt, so populär wie seit den frühen Siebzigern nicht mehr). Christoph Brumme schreibt in derüber den Erfolg des ukrainischen Schauspielers, der in der Comedy-Serie "Der Diener des Volkes" als fiktiver ukrainischer Präsident so beliebt ist bei der Bevölkerung, dass viele Ukrainer ihn sich tatsächlich als nächsten Präsidenten wünschen. Fritz Göttler ( SZ ), Andreas Busche ( Tagesspiegel ) und Tobias Sedlmaier ( NZZ ) gratulierenzum 70. Geburtstag, Außerdem kürt das-Team seinedes sich neigenden Jahres.Besprochen werden"Drei Gesichter" ( taz Tagesspiegel , unsere Kritik hier ),Biopic "Mary Shelley" ( taz ), zwei Filme über die US-Richterin ZeitOnline ),Verfilmung von Kindheitserinnerungen "Der Junge muss an die frische Luft" ( ZeitOnline FAZ ), , die Sitcom "The Good Place" ( Freitag ), die Netflix-Serie "Dogs of Berlin" () und die vonerdachte Miniserie "Labaule & Erben" ( taz ).