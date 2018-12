Emmet Gowin "Edith, Danville, Virginia", 1971. Foto: Yale University Art Gallery, © Emmet Gowin





Heji Shin, XRays, 2018

Szene aus "The Last Resort". Foto: Gary Monroe

In einem schönen Essay für macht sich Ulf Erdmann Ziegler Gedanken über denin der Kunst. Einst tabuisiert und versteckt, steht er seit den sechziger Jahren im Mittelpunkt und wird mit Bedeutung aufgeladen. So auch in diesem Bild des Fotografen: "In 'Edith, Danville, Virginia' von 1971 steht seine Frau in der geöffneten Tür eines Holzschuppens breitbeinig, ihr Nachthemd anhebend, und pisst auf den Boden. Die Pfütze läuft nach innen ab, in Richtung des Betrachters. Dass das Bildgemacht wurde, ist entscheidend: erstens, weil der Wildwuchs im Hintergrund die Figur trägt und definiert - Edith ist Natur -, und zweitens, weil der Betrachter im Innenraum genau das entscheidende Stück mehr zur Zivilisation gehört, wie er muss, um in der Übertretung einezu erblicken. Die kleine Scheune steht metaphorisch für die Kamera. Setzen wir die Fotografie gleich mit der Zivilisation, wird der zivilisierte Raum insofern kulturell definiert, als er nicht dazu dient, Natur auszuschließen, sondern, im Gegenteil, das, zumindest bis an die Schwelle des Bewusstseins."Plötzlich sprechen in der Kunst alle von den notiert eine zufriedene Daniele Muscionico in deranlässlich einer Ausstellung vonin der Kunsthalle Zürich : "Weibliche Kunst findet eine Bestätigung und Erfüllung darin, das Private und das Sexuelle zu veröffentlichen undzu benennen. Sie zeigt: Unter der Oberfläche der Haut liegt die Kraft, die Welten verändert und schafft. Künstlerinnen bewerten das Weibliche neu und führen es der Öffentlichkeit vor Augen als eine."in Miami war jahrzehntelang ein Paradies für erzählt Bedatri D. Choudhury in. Daran erinnert derzeit ein Film, "The Last Resort", der auf den Fotografien vonundaus den Siebzigern und frühen Achtzigern beruht: " Sweet mit seiner bunten Palette und Monroe mit seinem formelleren und steiferen Schwarz-Weiß, fotografierten besessen die ältere jüdische Bevölkerung von South Beach. Während sich die jüdische Gemeinde längst in andere Stadtviertel in Miami verstreut hat, erinnern die Fotos an die. Sweet fotografierte die sich selbst so nennenden 'Verandahocker' in der Sonne - mit Hut, plaudernd, Zeitung lesend. Verbunden mit der Welt, von einemaus, während der Rest des Landes mit Anti-Kriegs- und Bürgerrechtsbewegungen beschäftigt war. Miami, das den Spitznamen Little Jerusalem erhielt, blieb eine Blase."Besprochen werden außerdem die Ausstellung "1960-1985" im Brandenburgischen Landesmuseum für moderne Kunst in Frankfurt an der Oder ( taz ), eine Ausstellung über die. in der Münchner Pinakothek der Moderne Welt ),zu Gedichten vonaus dem Kunstarchiv Beeskow, ausgestellt im Schloss Biesdorf FR ), die Schau "" in der National Gallery in London (SZ) und eine Ausstellung des Malersin der Wiener Secession ).