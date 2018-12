Woher stammt unsere Sammlung? Das Afrika-Museum in Tervuren gibt Antwort





Oskar Kokoschka, Time, Gentlemen Please, 1971/1972, Tate Gallery, © Fondation Oskar Kokoschka / 2018 ProLitteris, Zürich. Foto: Tate, London 2018

Rüdiger Schaper begutachtet für dendas renovierte Afrika-Museum im belgischen Tervuren. So richtig zufrieden ist er nicht: "Es wurde einiges unternommen.erzählen auf Videos von ihrem kulturellen Erbe. In einem anderen Raum werden Probleme nachhaltiger Landwirtschaft und Energiegewinnung angesprochen, drückende Zukunftsfragen. Die belgische Kolonialgeschichte wird, auch nicht das Horrorregime Leopolds II. Doch das Grauen wirkt, angerissen auf Schrifttafeln, repräsentiert durch dieses und jenes Museumsstück. In den alten Räumen, die weitgehend im ursprünglichen Zustand belassen sind, reihen sich Kolonialpolitik und Kriege ein ... Alles old school. Nicht alles falsch, aber belastet. Auch das Berliner Museum für Naturkunde wartet auf seine gründliche Überholung. Tervuren ist ein Beispiel dafür, was man machen kann in einem alten Gemäuer: oder auch nicht."Philipp Meier besucht für diedie große-Retrospektive im Kunsthaus Zürich . Ist der überhaupt noch relevant, hat er sich vorher gefragt. Aber klar, lernt er, "Kokoschka, das ist das, wie wir es heute erleben ... Kokoschka wusste, was es heisst, Populismus in seiner dunkelsten Ausformung zu erleben. Er war 'entarteter' Künstler. Und im Londoner Exil kämpfte er gegen den Nationalsozialismus Deutschlands - mit bissig-satirischen Bildern sowie in Schriften und Vorträgen. Wie seine vielen Bilder von Städten und Landschaften zeigen, war Kokoschka als Vielgereister in ganz Europa vor allem auch ein Verfechter eines." Daneben stellt das Centre Dürrenmatt in Neuenburg stellt das bildnerische Werk des Schriftstellers neben Mythen-Bearbeitungen Oskar Kokoschkas, meldet Roman Bucheli.Weitere Artikel:, Direktor des Kunstmuseums Wolfsburg, wurde meldet der: Warum, wurde nicht bekannt, doch "wird darüber spekuliert, ob das mit Beils programmatischer Ausrichtung zu tun hat. Träger des Kunstmuseums Wolfsburg ist die. Für den Herbst 2019 hatte Beil eine Ausstellung 'Oil. Schönheit und Schrecken des Erdölzeitalters' in Planung; alsund seinen Auswirkungen." Die Künstlerin und Professorinist zwar bekannt dafür, die oftmals fragwürdigen Finanzierungsmethoden von Kunst zu thematisieren. In ihrer Zusammenarbeit mit der Sammlerinist sie aber zu weit gegangen, kritisiert Paul Buckermann im. Denn Stoscheks Geld stammt aus dem Automobilzulieferer und Rüstungsbetrieb im Dritten ReichBesprochen werden außerdem eine Installation vonundim Frankfurter Portikus FR ), eine virtuelle Rekonstruktion der vom IS zerstörten Stätten von Mosul, Aleppo, Palmyra und Leptis Magna im Institut du Monde Arabe in Paris ( FR ) und die Ausstellung ". Tuschespuren im Digitalzeitalter" im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe ).