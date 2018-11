Panos Sklavenitis: "Cargo". Athen Biennale

Die Documenta hat Athen im vorigen Jahr zu einer Kunststadt gemacht, Künstler in die Stadt geholt und neue Räume erschlossen, weiß Sabine B. Vogel in der. Aber die Kuratoren der Anti-Biennale wollen auch wirklich etwas über die Krise sagen: "Was die drei dafürdes ehemaligen Telekommunikationshauses, der verfallenen Bibliothek und einem ehemaligen Hotel zusammengetragen haben, erzeugt eine zutiefst verstörende,. In den Skulpturen, Performances und vor allem Videos treffen Cyborgs auf Geisterwesen und. Da entführt uns Joey Holder in die Welt der Konspirationstheorien, und Rachel Maclean lässt eine niedliche Alice in ein mörderisches Wesen mutieren. Eine ganze Etage ist kafkaesken Zuständen gewidmet, eine andere zeigt Wellnessphantasien und Selbstoptimierungen als individuelle Rückzugsorte."Weiteres: Das "Who is who" der Moderne entdeckt Ingeborg Ruthe in der Ausstellung der euphorisch bis sarkastischenin der Berlinischen Galerie. In der erhebt Mahret Kupka Einwände gegen die Ausstellung "Das Bild von Afrika", mit der die Frankfurter Schirn Kunsthalle den Kolonialmaleraus der Versenkung holt: "Diewar im Rahmen des europäischen Kolonialismus ein zentrales Herrschaftsritual."Besprochen werden eine Schau über die kurze, aber pompöse Regentschaft der "Malerfürsten" in der Bonner Kunsthalle FR ), eine Schau des Malersim Kunstmuseum Basel ( Welt ) und eine Ausstellung zum Parallelismus des Schweizer Maldersim Kunstmuseum Bern ).