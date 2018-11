In Berlin und anderswo in Europa wurde am Samstag von Balkonen diemit einem von Robert Menasse und Ulrike Guerot verfassten Text ausgerufen. In Berlin lasen Corinna Kirchhof und andere Schauspieler vom Balkon des BE: "Wir erklären alle, die sich in diesem Augenblick in Europa befinden, zu Bürgerinnen und Bürgern der europäischen Republik. Wir nehmen unsere Verantwortung für das universale Erbe der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte an, und geloben, sie endlich zu verwirklichen. ... An die Stelle der Souveränität der Staaten tritt hiermit die. Wir begründen die Europäische Republik auf dem Grundsatz der allgemeinen politischen Gleichheit jenseits von Nationalität und Herkunft. Die konstitutionellen Träger der europäischen Republik sind die Städte und Regionen." Der ganze Text findet sich in derDie Zuhörerschaft war allerdings denkbar klein, berichtet Petra Kohse in der. "Das ist die Rache der sozialen Medien: dass die Leute zu Aktionen, die darüber angekündigt werden, nicht hingehen müssen, weil diehinterher ja sowieso gepostet werden. ... Tatsächlich trafen am Samstag am späteren Nachmittag die Tweets und Bilder im Halbminutentakt auf der Website europeanbalconyproject.eu ein, auch in Wien, Barcelona, Brüssel, Zagreb oder Paris ist von insgesamtund Bürgergruppen öffentlich zu Gehör gebracht worden, was die Politikwissenschaftlerin Ulrike Guérot und der Schriftsteller Robert Menasse für diese Kunstaktion und das damit verbundene politische Projekt formuliert haben".