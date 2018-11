Der Schriftsteller nimmt im literarischen Wochenendessay dereine sehr persönliche Perspektive zu der Frage ein, warum in Brasilien mit Jair Bolsonaro ein rechtsextremes Ekelpaket Präsident werden konnte: Bei seinen langjährigen Aufenthalten ist Uhly nämlich aufgegangen, dass es dem Land insbesondere an einer gesellschaftlichen Ressource mangelt:. Er glaubt sogar, dass Lula da Silvas erfolgreiche Wahl im Jahr 2002 etwas in Gang gesetzt wurde, was mit Bolsonaro einen Höhepunkt erreichte: "Das große Problem der Brasilianer liegt nämlich nicht in der allgegenwärtigen Korruption der Reichen und Mächtigen, und es liegt auch nicht in der Spaltung der Gesellschaft in Arme und Reiche. Das eigentliche Problem ist ein viel tieferes:. Kapitalismus funktioniert aber nur unter dieser Voraussetzung. Insofern ist Brasilien kein kapitalistisches, sondern ein feudalistisches Land. Die Hierarchien werden zwar aus Höflichkeit geleugnet, sind aber sehr. Die Mehrheit der Bevölkerung ist nicht elend genug, um sich aus purer Verzweiflung zusammenzurotten, wie zu Zeiten der Französischen Revolution. Stattdessen herrscht eine aus kolonialer Zeit stammende- ja, Weißwerdung -, die jede Solidarität und jedes Vertrauen untergräbt."Janika Gelinek, Leiterin des Literaturhauses Berlin, erzählt in der, wie ihr in Rom ihre in einem Umzugswagen deponiertenwurden: "Wer macht so was, frage ich mich. Wer schleppt mitten in der Nacht mitten in Rom 30 Bücherkartons mit deutscher Belletristik durch die Gegend. ...? Und wenn man nicht ausgerechnet Bücher klauen will: Würde man bei 30 Kartons nicht wenigstens einmal hineinschauen, was man da unter doch nicht unwesentlicher Gefahr wegschleppt? Ich versuche, mir die Gesichter, die Bewegungen derer vorzustellen, die meine Bücher an sich genommen haben, ob sie einen geheimen Absatzmarkt dafür kennen oder ob sie sie alle irgendwohaben."Weitere Artikel: Regisseur Til Obladen schreibt in derüber seine Safari in entlegenen. Wilhelm von Sternburg ( FR ), Kerstin Holm ( FAZ ) und Ulrich M. Schmid ( NZZ ) erinnern an, der vor 200 Jahren geboren wurde. Außerdem bringt dieAuszüge ausBriefeband "Was bleibt, wenn die Schreie enden?", der demnächst bei Suhrkamp erscheint.Besprochen werden"Herbstkind" ( taz ),"Verzeichnis einiger Verluste" ( SZ ),Nachlass-Roman "Der Geist der Science-Fiction" ( taz ),"Dämmer und Aufruhr. Roman der frühen Jahre" ( taz ),' Kolumnensammlung "Der Sinn des Lesens" ( Standard ) und der Auftakt der Werkausgabemit dem 1935 erschienenen Roman "Die Templer" ().