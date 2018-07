Edward Bawden: Refugees at Udine, 1945, Imperial War Museum Collections





Vincent Valdez, The City I, 2015-16, Blanton Museum of Art

Man könnte die Bilder aus Mittelengland vonidyllisch, lahm oder - noch schlimmer - charmant nennen, aber Jenny Uglow sieht das in deranders: Eineweht sie in der Bawden-Ausstellung der Dulwich Gallery an. Und Bawden konnte auch anders: "Die überraschendsten Werke in Dulwich sind die Porträts und Massenszenen, die Bawden zwischen 1940 und 1945 malte, als er nochwar. Dieser Beitrag führte ihn auf eine 'Cook's Tour', wie er es nannte, von Südafrika nach Äthiopien, Libanon, Irak und Italien. Wenn er in der Vergangenheit Schwierigkeiten beim Zeichnen hatte, dann entpuppte er sich hier als ein großartiger, unmittelbarer, direkter - man betrachte nur den fein gekleideten und ängstlichen Sergeant der von den Italienern gebildeten Polizei, den er nach der italienischen Niederlage 1941 in Äthiopien gezeichnet hat."





ATELIER D'ORA | Selbstbildnis der Photographin d'Ora | 1929 © ullstein bild collection

In der beschreibt Michael Hardy mit allergrößtem Ernst und Respekt den Aufwand des Blanton Museum of Art in Austin/Texas, eine Ausstellung von' fast zehn Meter langemgegen Kritik abzusichern. Der Künstler will mit dem Gemälde, dass die Klan-Mitglieder mit Smartphones und einem modernen Truck im Hintergrund zeigt, demonstrieren, dass die mörderische Gruppe ebenangehört. Das Museum hat dennochgebraucht um sicherzustellen, dass das auch allgemein bekannt wird: Das Bild wurde etlichen Personen und Gruppen, die Ärger machen könnten (leider vergaß man die schwarze Bürgerrechtsorganisation NAACP), am Eingang, das Bild könne "starke Emotionen" hervorrufen. "Und um den historischen Kontext herzustellen, hat das Blanton-'' eingestellt, von denen mindestens einer (neben dem Wachmann) jederzeit in der Galerie sein wird, um Fragen zum Gemälde zu beantworten. Ein Videobildschirm in der Galerie wird einim Loop spielen. Derzur Einführung des Gemäldes wurde von der Kuratorin Veronica Roberts verfasst, die davon ausgeht, dass sie die sechs Absätze mindestenshat. Ergänzt wird die Ausstellung durch eine Reihe von Vorträgen und Programmen von Dienstag bis Oktober sowie eine ausführliche Website ." Na, dann kann ja nichts mehr schief gehen.Weitere Artikel: Anne Katrin Feßler stellt imdie feministische Künstlerinvor. Zum Tod der Künstlerinschreiben Till Briegleb in derund Rose-Maria Gropp in derBesprochen werden eine Ausstellung der Fotos vonim Wiener Leopold Museum Standard ), eine Ausstellung des amerikanischen Künstlersim Pirelli Hangar in Mailand (die Peter Iden in der FR in einem Zusammenhang mit der Kapitalismuskritik des Mailänder Philosophenstellt), eine Ausstellung über Aufbruch und Umbruch im Werk vonim Käthe Kollwitz Museum in Köln ( FR ), die Ausstellung "" im me Collectors Room taz ), ein Band über den "" am Scharmützelsee ( Berliner Zeitung ) und eine Ausstellung der Polaroids vonim C/O Berlin ).