Christina de Middel und Bruno Morais: Sans titre, aus der Serie Minuit à la croisée des chemins, Benin 2016





Im fürchtet Sean O'Hagan ein wenig um das Les Rencontres von Arles, das von den ehrgeizigen Plänen der Milliardärin Maja Hoffmann zerdrückt zu werden droht. Ihre Luma Foundation baut gerade zusammen mit Frank Gehry an einem gigantischen neuen Kunsthaus für den internationalen Kunst-Jetset. Aber auch auf begrenztem Raum findet O'Hagan das Festival noch sehr visionär: "In La Croisière, einem der umgenutzen Gebäude, machenundsehr produktiven gebrauch von den veränderten Räumlichkeiten und präsentieren, die historische Wirzeln und zeitgenössische Praktikenin Benin, Kuba, BBrasilien und Haiti evoziert. Sie verbinden das Dokumentarische und Fiktionale zu dramatischen Effekten, die Serie ist eine Studie in nachdrücklichen atmosphärischen Störungen. Bilder von mysteriösen Orten, Ritualen und Gewändern offenbaren eine unterdrückte, aber noch oft machtvolle Welt der Hingabe ans Licht. Damit verbunden ist die unsichtbare Präsenz von Esu, dem. Hoffentlich wacht er auch über Les Rencontres.""Die Ausstellung "300 x Dix" im Museum Gunzenhauser in Chemnitz erinnert daran, dassnicht nur der krasse Chronist der Weimarer Republik war, sondern insgesamt sechzig Jahre lang gemalt hat.-Kritiker Burkhard Müller erschlägt es schier, am bemerkenswertesten findet er aber trotzdem den Bereich, den Kinder lieber nicht betreten sollten: "Nicht nurin obszönen Positionen sind zu sehen (das ginge noch an), sondern erschreckend drastische Darstellungen von Lustmord und Vergewaltigung. Ist das noch Kunst? Aber ja. Ein Kunstbegriff, der dieausschließt, wäre fatal verflacht. Auch die extreme Hässlichkeit, die bei Dix' Frauenporträts so oft befremdet, hat letztlich mit Gewalt zu tun: Hier äußert sich ein Begehren, das sich nicht frei machen kann von."Besprochen werden die Ausstellung "Wanderlust" in der Alten Nationalgalerie in Berlin ( NZZ ), die Ausstellung "Entfesellte Natur" in der Hamburger Kunsthalle über Bilder, die sich die Menschheit von Katastrophen macht (),Ausstellung "Die Sonne von Mexiko" in der galerie Stella A in Berlin ( taz ).