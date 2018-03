, dritte Runde. Sachsens CDU-Ministerpräsidentwarnte vor einer "schon wieder beginnenden" des Suhrkamp- Autors , der vergangene Woche bei einer Diskussionsveranstaltung mit politischen Positionen in Sichtnähe zum Rechtspopulismus aufgetreten ist. Kretschmers Reaktion sei "weinerlich", meint Gerrit Bartels im: Es "ist inzwischen zu einemgeworden, nach Kritik an den Rechten und der AfD sowie denen, die dieser Partei und ihrer Politik nahestehen, lauthals Formeln wie '', 'das Ende der Debattenkultur' und, wie Tellkamp das auch getan hat, die einer 'Gesinnungsdiktatur' in den Diskussionsraum zu stellen. Ein Ritual, das sichgleich vorab verbittet.""Warum diese ganze Empfindlichkeit", fragt sich auch Johan Schloemann in derangesichts dessen, dass insbesondere Suhrkamps Distanzierungs-Tweet so viele Energien freigesetzt hat, und glaubt, dass sie daher rühre, dass "hierberührt ist, dass es einfach Grenzen zwischen Meinung und Ressentiment, zwischen konservativen politischen Positionen und Wahnsystemen gibt - dass aber bloß keiner der sein weil, der solche Grenzen definiert. ... Nur führt diesedazu, dass es doch wieder nur um Diskursdebatten geht und nicht um die Sache - exakt das aber istdie Strategie der Ressentimentparteien."Zurück zur schönen Literatur: Gregor Dotzauer reist für dennach, um sich ein Bild von der etwas deprimierten Lage des Gastlandes der Leipziger Buchmesse zu machen: "Rumänien, sagt, ist ein Land, in dem man sich jeden Tag fragt, ob man bleiben oder gehen soll." Außer sich vor Glück ist Oliver Jungen in der, nachdem er bei der LitCologne die Veranstaltung mitbesucht hat, der dort seinen neuen Roman "Das Buch der seltsamen Dinge" vorgestellt hat. Für den sammelt Mladen Gladic stolze Zitate der Autoren des von Hildegard Kernmayer und Simone Jung herausgegebenen Bandes ". Schreiben an der Schnittstelle zwischen Journalismus und Literatur". DiedokumentiertDankesrede zum erstmalig verliehenen Günther-Anders-Preis. Laudatio, Dankesrede samt anschließender Diskussion sind vomaufBesprochen werden"Miakro" ( taz ),"Hain" ( FR ),"Wir sind dann wohl die Angehörigen" ( Zeit ),"Der Abfall der Herzen" ( taz ),"Heiße Milch" ( SZ ),"Tentakel" ( Freitag ),Thriller "Leiser Tod" ( Standard ),"Die 21 - Eine Reise ins Land der koptischen Martyrer" ( NZZ ) und"Nikotin" (). Außerdem bringt dieihre Literaturbeilage zur, die wir in den kommenden Tagen auswerten.