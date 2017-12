Der thailändische Regisseurinszeniert gerade an der Berliner Volksbühne "Fever Room", quasi eine Fortsetzung seines letzten Films "Cemetery of Splendour". Ist das nun Theater oder Kino?-Kritiker Ekkehard Knörer möchte sich nicht festlegen, findet die Frage aber hier exzellent gestellt : Es ist Kino, nutzt aber den Raum: "Was hier geschieht, ist eigentlich einfach:, ohne das im Kino nichts geht, bespielt nicht die Leinwand, sondern macht sie: Die Projektion wird zur Leinwand. Das Licht reflektiert,, dem, (über) das Kino. Wir im Zuschauerraum auf der Bühne sind mittendrin und werden von dieser spektakulären Light-Show berührt und ergriffen. Wer den Eröffnungsabend der Dercon-Volksbühne besucht hat, wird sich an den gebündelten Lichtstrahl auf Anne Tismers roten Mund erinnern. Auch Walter Asmus' Beckett-Inszenierungen waren aus Licht und Dunkelheit modelliert. 'Fever Room' erweist sich als erstaunlich.", zwei Völker, die die Welt auslöschen wollen, kennt die Bibel ebenso wie der Koran. Gog/Magog heißt auch eine vierteilige Serie der der Performance-Gruppe, die gerade im Berliner Theaterdiscounter für ihren dritten Teil Israel ausgewählt haben. Nachtkritikerin Sophie Diesselhorst schlackern ganz schön die Ohren angesichts der politischen Propaganda, die Internil aus dem Netz gefischt hat: "So entstehen erhellende Momente, etwa wenn Hori Izhaki alsjüdische Mädchen davor warnt, sich mit muslimischen Männern einzulassen ... Schon hat sich Marina Miller Dessau gegenüber in Positur geschmissen, sie tritt mit einer Hassrede von der jährlichenin Berlin für den Antisemitismus an ('Israel ist ein Krebsgeschwür, die Zionisten werden uns alle vernichten!'). Selten sieht man die Fronten und ihre ideologische Energieversorgung so klar und so direkt nebeneinander - wie die Positionen ästhetisch weitergetragen werden, demonstriert im Folgenden ein wildes, in denen israelische und Rapper aus arabischen Ländern sich vom Beat zu Mission Statements antreiben lassen."Weitere Artikel: Auchhat der Volksbühne gekündigt, meldet Christiane Peitz imBesprochen werdenInszenierung von Schillers "Maria Stuart" am Josefstadt-Theater in Wien ( Standard ),Inszenierung von Ayad Akhtars "Geächtet" am Staatstheater Hannover ( nachtkritik ), "- Das Musical" im Berliner Theater des Westens ( Tagesspiegel ) und die Eröffnung der MailändermitRevolutionsoper "Andrea Chenier" (wie ein "von anno dazumal", entsetzt sich Christian Wildhagen in der, ein "Abend erlesener Kostüme", spottet auch Klaus Georg Koch in der Standard -Kritiker Bernhard Doppler ist sehr viel gnädiger, meint aber auch am Ende: "wollte sich nicht wirklich einstellen").