Obwohl die Antisemitismus-Doku "Auserwählt und Ausgegrenzt" zuerst von dem französischenChefabgelehnt wurde, hat die Geschichte um den Film inbisher überhaupt kein Medienecho.Dabei wirft ein aktueller Mordfall die Frage auf, obtatsächlich geleugnet wird.Cnaan Liphshiz spricht im jüdischen Informationsdienstvom "" und beklagt das Schweigen der französischen Politik und derin der Mordsache, einer jüdischen Ärztin, die von dem Attentäter Kobili Traoré am 4. April brutal geschlagen und dann, angeblich unter "Allhu Akbar"-Rufen, aus dem Fenster geworfen wurde (unser Resümee ) - "Halimi 2", weil es bereits im Jahr 2006 einen antisemtischen Mord an dem jungen Mann(nicht verwandt) in der französischen Banlieue gegeben hatte (unsere Resümees ). Der Mord wird zum Testfall für die neue, meint Liphshiz. Für ihn liegen die antisemitischen Aspekte der Tat auf der Hand: "Jahre vor dem Angriff hatte Traoré die Tochter seines 65-jährigen Opfers als 'dreckige Jüdin' beschimpft, wie diese aussagt. Trotz dieserist Traoré, der keine bekannte psychiatrische Vorgeschichte hat, nach seiner Behauptung eines 'Wahnsinnsschubs' in psychiatrische Begutachtung geschickt worden. Die Staatsanwälte beschuldigen ihn der vorsätzlichen Tötung,des (antisemitischen) Hassverbrechens anzufügen." Auch der französische Radiosender beschäftigte sich jüngst mit der Frage: "Gibt es eine Leugnung des Antisemitismus in Frankreich?"Klaus-Helge Donath unterhält sich für diemit dem Bloggerüber die Schwulenverfolgung in Tschetschenien. Der Westen reagiert abwartend, so Gljukman: "Die Empörung im Ausland ist groß, aber es fehlt an. Viele westliche Länder beschleunigen auch bei lebensbedrohlichen Situationen die Visaausgabe nicht. Die USA und die Niederlande lehnten sogar ab, diesem Personenkreis Visa auszustellen. Eine Ausnahme macht Litauen, das schnell und unkompliziert zwei Betroffene aufnahm. Einige sind inzwischen auf dem Weg nach Argentinien."Der Soziologe erzählt auf den Wirtschaftsseiten der, wie er im Laufe der Jahre vom Glauben an denabkam - er musste einsehen, dass dieder Minderheiten bei schwachen Anforderungen an denin den Niederlanden noch schlechter funktionierte als das deutsche Modell und er beklagt, dass sich diese Idee dennoch hält: "Noch immer ist die Idee in Deutschland weitverbreitet,von dauerhaften Bleiberechten, leichtere Einbürgerung, doppelte Staatsangehörigkeit, Kommunalwahlrecht für Ausländer und staatliche Anerkennung und Unterstützung für die Sprachen, Kulturen und Reund Großvaterligion der Zuwandererfür eine gelungene Integration. Umgekehrt gelten Integrationsanforderungen, Sprachtests, und Bedingungen für die Heiratsmigration für viele als 'Integrationsbarrieren'."In seiner jüngsten Kolumne für diegegen das kommende, besonders vonvertretene Haupt- und Staatsthema des kommenden Wahlkampfs:: "Neben den erhöhten Beiträgen zur Rentenkasse möchte Schulz der 'hart arbeitenden Mitte', die er angeblich entlasten will, noch eine zweite Bürde aufhalsen und den aus allgemeinen Steuereinnahmen finanziertenkräftig anheben: von jetzt 98 auf 118 Milliarden Euro. Das sind satte. Diese Mittel würden dann für Schulen und Kindergärten und so weiter fehlen. Als Bezieher einer Durchschnittsrentesage ich: Nein danke! Auf derartige Ekelgeschenke zu Lasten der Kinder und Enkel verzichte ich liebend gerne."