Weitgehend zufrieden sind die Feuilletons mit der Entscheidung des Deutschen Buchhandels, denin diesem Jahr an die kanadische Schriftstellerinzu verleihen. Nachdem in den vergangenen Jahren vor allem Zeitgeist-Mahner ausgezeichnet wurden, ist die Entscheidung in diesem Jahr in erster Linie eine für die sagt Mara Delius in der. Dem Preis, der Delius zuletzt etwas linksliberal kommod erschienen ist, tue das nur gut: "Selbst dort, wo Atwoods Literatur zeitkritisch wird, bleibt sie Literatur, heißt: sie wird nicht mahnend, sondern; wie jeder gute Dystopiker ist die Autorin auch eine." Ähnlich sieht es Sylvia Staude in der: "Kein erhobener Zeigefinger kompromittiert Atwood literarischen Werke", zudem sei die Preisträgerin "eine, ihre Ironie zeigt Kante." Gerrit Bartels hält die Entscheidung imfür "vernünftig", wenn auch für "fast wohlfeil". Weitere Texte dazu in taz und in SZ Lediglich Andreas Platthaus äußert in derVorbehalte: Wenn man schon ein Zeichen gegen Trump setzen wolle - und dass es darum ging, liegt für ihn auf der Hand -, so wäre ein Preisträger aus Mexiko naheliegender gewesen. "Aber auch in den Vereinigten Staaten selbst hätte es geeignete Kandidaten gegeben -etwa oder, dessen gefeierter Roman 'Underground Railroad' bald auf Deutsch erscheinen wird."Eine in Frankreich erschienene, umfangreiche Aufarbeitung desvonlässt für entschuldigende Ausflüchte keinen Raum mehr, sagt Marc Zitzmann in der: Sie widerlege "ein für allemal die These, Céline sei ein weltfremder Einzelgänger gewesen, der sich in der Einsamkeit seiner Schreibstube in judenfeindliche Ergüsse hineingesteigert habe, die als rein rhetorische Exerzitien zu betrachten seien, als humorig übersteigerte Stilübungen. ... Während der Besatzungszeit wimmelte Célines Entourage vonund von Kollaborateuren. Auch scheute er nicht davor zurück, in Schriften mit dem Finger auf namentlich genannte Juden zu zeigen oder sie gleich selbst bei den Behörden anzuzeigen."Besprochen werdenGedichtband "Die romantischen Hunde" ( FR ),Briefesammlung "Warum soll man nicht auf bessere Zeiten hoffen" ( Berliner Zeitung ),"Jetzt" ( Tell ), Comics von NZZ ),Erzählband "Bild von der Lüge" ( Tagesspiegel ),: Das Stammeln der Wahrsagerin" () und"Vor Anbruch der Morgenröte" ().