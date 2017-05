Roger Moore - Nachrufe schreiben unter anderem Bert Rebhandl (NZZ





Weiteres: Große Trauer um "James Bond"-Darsteller- Nachrufe schreiben unter anderem Bert Rebhandl ( Standard ), Frank Olbert ( FR ), Mikael Krogerus ( Freitag ), Lorenz Horn ( taz ), Philipp Bühler ( Berliner Zeitung ), Cosima Lutz ( Welt ) und Dirk Peitz ( ZeitOnline ). Die bringt dazu eine Fotostrecke. Und Tausende Mal retweetet wurde diese wunderschöne, von Marc Haynes erzählte Geschichte über Moore. Hier Moores besten One-Liner als James Bond:





David Lynchs "Twin Peaks" ( Annekatrin Hendels Dokumentarfilm "Fünf Sterne" über die Künstlerin Ines Rasting ( Jonathan Teplitzkys Biopic "Churchill" (Johnny Depps fünfter Auftritt als Piratenzausel ( Besprochen werden das Comeback von"Twin Peaks" ( critic.de ), die Serie "The Leftovers" ( Freitag ),Dokumentarfilm "Fünf Sterne" über die Künstlerin Freitag ),Biopic "Churchill" ( taz ) undfünfter Auftritt als Piratenzausel ( taz Welt ).

Insteckt der Wurm drin - zumindest ist in den Berichten heute kein wirkliches Zentrum auszumachen: Jeder berichtet von etwas anderem. Tatsächlich kranke der Wettbewerb an dennamhafter Regisseure, bestätigt Andreas Busche im Zwischenfazit im. Manch ein Film sei bloß noch "Ausdruck blanker Selbstüberschätzung.- oder umgekehrt. ... Der Berlinale-Wettbewerb wirkt dafür die sogenannten kleineren Arthouse-Produktionen." Weshalb man in Cannes laut Busche derzeit gut beraten sei, mit den Nebensektionen vorlieb zu nehmen. "Cannes istgeworden in den letzten Jahren", bestätigt auch Rüdiger Suchsland auf(und schnappt nebenbei noch einige Gerüchte über Kosslicks Berlinale-Nachfolge auf).Kritikerin Katja Nicodemus erlebt in Cannes immerhin "ei­ne in­ter­es­san­te Span­nung zwi­schen der De­ka­denz ei­ner rund um die Uhr sich selbst fei­ern­den Film-Bub­b­le und ei­nem Ki­no, das sich auf der Lein­wand alsge­riert."Was schreibend die Anderen? Daniel Kothenschulte arbeitet sich in dernoch an"Happy End" ( mehr dazu im gestrigen Efeu) ab und hält' Thriller "The Killing of a Sacred Deer" für eine ziemlich lauwarme Angelegenheit. Letzteren findet auch-Kritikerin Verena Lueken schon irgendwie recht gut.-Kritikerin Susanne Ostwald erlebt mit"Hikari" den ersten wirklich großartigen Film des Wettbewerbs ( mehr dazu bei Michael Kienzl von). Tim Caspar Boehme hebt in der"The Day After" hervor ( ausführlicher dazu: Till Kadritzke auf). Und Tobias Kniebe klagt in dersein nachvollziehbares Leid darüber, dass er sich von denstets vorzeitig ins Hotelbett verabschieden muss, da in Cannes die Pressevorführungen ja so früh beginnen.Spannenderes Kino ist derzeit also offenbar tatsächlich in den heimischen Kinosälen zu erleben: Dort startet diese Wocheneuer Bilderreigen "Song To Song", in demundeinander in wechselnden Konstellationen vor der Kulisse der Austiner Musikszene umkreisen. Eine Geschichte erzählt Malick auch hier nicht, schreiben die Kritiker. Stattdessen geht es wieder wild assozativ und schwelgerisch zu - wie man es von dem US-amerikanischen Auteur in den letzten Jahren gewohnt ist. Absolut beeindruckend findet David Steinitz von der"die Ernsthaftigkeit, mit welcher der mittlerweile 73-jährige Malick von, von Verführungskünsten und Sex erzählt." Kevin Neuroth verspricht auf"ein einzigartiges Erlebnis". Ziemlich schlecht gelaunt kam dagegen-Kritiker Simon Strauss aus der Pressevorführung: Ein "" liege auf "Song to Song", klagt er. Für haben sich Tim Schenkl und Alexis Waltz über den Film unterhalten.