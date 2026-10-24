"Klara und die Sonne" von Regisseur Taika Waititi

Nach dem Dritten Weltkrieg haben alle Menschen einen künstlichen Freund, also einen Roboter, mit dem sie die meiste Zeit verbringen, um nicht mit Menschen in Kontakt zu kommen. So die Prämisse vonRoman "Klara und die Sonne" aus dessen Vorlage der Regisseurjetzt einen gleichnamigen Film gemacht hat.-Kritiker Hanns Georg Rodek ist merklich unterwältigt: "Wo Ishiguro in seiner präzisen, nüchternen Prosa von existenziellen Fragen erzählt, flüchtet Waititi jedes Mal, wenn solch eine Frage aufzutauchen wagt,- von denen sich ein nicht besonders witziger (Klara steht aufgrund eines Konstruktionsfehlers öfter auf einem Bein) mehrfach wiederholt." Sogar das düstere Ende aus dem Roman wird am Ende in ein Happy End umgewandelt - was für ein Kitsch, findet Rodek. In derist Josef Grübl ebenfalls wenig begeistert von dem Film.In den USA (und ab Dezember dann in Deutschland) ist der Dokumentarfilm "You Can See Everything" über die Hochstaplerinund ihre Familie angelaufen: Holmes hatte ein dubioses Medizin-Start-Up gegründet und Millionen verdient, leider konnte sie keins ihrer Versprechen einhalten. Der Film vonundversucht herauszufinden, was in ihrem Kopf vorgeht, schreibt Andreas Busche im. Das Vorgehen der Regisseure erscheint einigermaßen dubios: 2023 lud Holmes "Fielder ein, die letztenmit ihr, ihrem neuen Ehemann Billy Evans und ihren zwei Kindern in einer Art 'Big Brother'-WG in ihrem Strandhaus zu leben - und sie dabei, unter anderem mit mehreren Überwachungskameras, zu filmen. Aus ihrer Absicht machte sie keinen Hehl: Sie wolle das Narrativ über sich, in dem sie als Betrügerin dasteht, die wissentlich mit der Gesundheit von Tausenden Menschen gespielt habe, korrigieren. Fielder und Holmes sind. Zentral steht die Frage im Raum, wo die Grenze zwischen der Wahrheit und der (Selbst-)Inszenierung verläuft." In derschreibt Frauke Steffens über den Film und den Hype, den er in den USA ausgelöst hat.Weitere Artikel: Bert Rebhandl schreibt in derzu Wolf Biermanns 90. Geburtstag: Biermann hat nicht nur gerade seine Tagebücher veröffentlicht, es kommt auchDoku "Biermann - Warte nicht auf bess're Zeiten" in die Kinos. Im Interview mit demspricht die Schauspielerinüber ihren neuen Pandemie-Film "Die andere Seite". Eva Goldbach würdigt in derDebütfilm "Die Schwarze aus Dakar" von 1966, der mit europäischen Sehgewohnheiten brach.