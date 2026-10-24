Efeu - Die Kulturrundschau
Augen, die brennen von Pfefferspray
Die besten Kritiken vom Tage. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.
24.10.2026. Die FAS findet die radikalste Gegenwartskunst ausgerechnet in der Pariser Fondation Cartier, wo der ghanaische Künstler Ibrahim Mahama der Unruhestadt Paris ein afrikanisches Parlament zur Verfügung stellt. Elfriede Jelinek und Jossi Wieler läuten in Düsseldorf das Ende der Welt ein: Die nachtkritik gähnt über diesen irgendwie random Kulturpessimismus, aber die Schauspieler hauen es raus, finden FAZ und SZ. Ulrike Almut Sandig berichtet in der FAZ über die täglichen Demos in Tblissi gegen die Russland-hörige Regierung. In der taz schildert der ukrainische Schriftsteller und Soldat Artem Tschech seine Kriegserfahrungen.9punkt - Die Debattenrundschau vom 24.10.2026 finden Sie hier
Kunst
Die westliche Welt ist in Aufruhr und ausgerechnet jetzt hat sich die Kunst in eine "Wohlfühlwelt totaler Immersion verabschiedet. ... Den alten Wilden folgten die neuen Milden", ätzt Niklas Maak in der FAS. Ausgerechnet in der von Chris Dercon geleiteten prächtigen Pariser Fondation Cartier wird nun aber "die ästhetisch und politisch interessanteste Ausstellung von Gegenwartskunst in Frankreich" gezeigt: "Le Temps des récoltes" ("Die Zeit der Ernte") des ghanaischen Künstlers Ibrahim Mahama, der gerade von der Art Review als wichtigster lebender Künstler der Welt gewählt wurde. Auch Maak ist absolut begeistert: "In Paris betritt man den frisch sanierten Bau der Fondation Cartier und schaut hinunter auf das, was Mahama ein 'Parlament der Geister' nennt: In Form eines Plenarsaales sind dort handgefertigte Sitzschemel angeordnet, wie sie in Ghana traditionell als Sitzgelegenheit angefertigt wurden und noch werden, jeder Schemel ist ein Einzelstück und unvergleichlich in seiner Form: Die Stühle repräsentieren so die Vielfalt eines Volkes, seine Traditionen und Eigenarten, man soll hier während der Ausstellung auch tatsächlich sitzen, Diskussionen folgen und debattieren können; die Unruhestadt Paris hat ausgerechnet jetzt ein afrikanisches Parlament bekommen."
Ein anderes radikales Werk bestaunt taz-Kritikerin Hilka Dirks im Museion Bozen, das dem 2010 verstorbenen amerikanischen Popkünstler Rammellzee eine umfassende Retrospektive gewidmet hat: Nachdem er sich als Graffitikünstler einen Namen gemacht hat, zieht Rammellzee 1979 nach Manhattan. "Hier macht er die Bekanntschaft von Fab 5 Freddy, der ihm die Downtownszene vorstellt. Der junge Künstler kommt schnell und viel rum: Er trifft Francesco Clemente, freundet sich mit Martin Wong und Jean-Michel Basquiat an (von beiden hängen Arbeiten im Museion), tritt als Cameo im Jim Jarmusch Film "Stranger than paradise" auf, prägt mit seiner Band Gettovetts Musiker wie die Beastie Boys und Cypress Hill, nimmt zusammen mit William S. Burroughs auf. Sein Einfluss ist so vielseitig, reicht von der Gestaltung der Hintergründe in Madonnas 'HipHop'-Auftritt bis zu Kollaborationen mit der Streetwear-Marke Supreme. Er schreibt Theorie-Manifeste, bedient sich bei Ideen der italienischen Futuristen, denkt ganz im Zeitgeist über Afrofuturismus und die Möglichkeit einer gleichen Menschheit im All nach, prägt und erfindet Begriffe wie Ikonoklast Panzerism und Gothic Futurism."
Besprochen werden außerdem eine Ausstellung zum 800. Todestag Dschingis Khans in der James-Simon-Galerie in Berlin (taz) und eine Ausstellung der Berliner Künstlerin Tatjana Doll in der Pariser Galerie Droste Galladé (Tsp).
Literatur
In Georgien geht scheinbar nur noch von der Literaturszene großer Widerstand aus, wie uns die Schriftstellerin Ulrike Almut Sandig in der FAZ zeigt. Noch finden im Rahmen des Internationalen Literatufestivals in Tbilissi Proteste gegen die Russland-hörige Regierung statt. "Die Demonstrationen finden immer noch jeden Tag statt. Mit dem Einsatz der Trommeln geht es los, und plötzlich strömen von überallher Menschen dazu. Bald sind schätzungsweise 3.000 Demonstrierende in Bewegung. Hier und da laufen große friedliche Straßenhunde mit. 'Aus Angst gehen wir auf die Straße', schreibt Bela Tschekurischwili in einem ihrer Gedichte, von Norbert Hummelt ins Deutsche übertragen (erschienen im Band 'Margo ist fort', Edition Wunderhorn). 'Das, was wir zu verlieren haben, ist mehr wert / als ein Schlag ins Gesicht, / gebrochene Rippen, / Augen, die brennen von Pfefferspray, / oder eine Verhaftung.' Ein Polizist filmt uns mit seinem Handy. Videos wie dieses werden ausgewertet und die Namen aller, die darauf zu sehen sind, notiert."
Im taz-interview mit Jens Uthoff spricht der ukrainische Soldat und Schriftsteller Artem Tschech über die Kämpfe in Bachmut und darüber, ob sich die ukrainische Literatur derzeit stark an der Literatur der beiden Weltkriege orientiert. Er sei "kein Anhänger davon, dass man heutige ukrainische Schriftsteller mit jenen von damals vergleicht. Das Wesen des Krieges ist das gleiche, aber die Kriege an sich sind sehr unterschiedlich. Als ich ein Kind war, habe ich gerne sowjetische Romane über den Zweiten Weltkrieg gelesen. Von dem falschen Heroismus und Pathos, der da transportiert wurde, hatte ich natürlich keinen Schimmer. Als ich 16 war, habe ich dann einen Text von Nikołaj Nikulin gelesen, in dem er das Verhalten der sowjetischen Armee im Zweiten Weltkrieg in Pommern und Ostdeutschland beschreibt. Da ist meine Welt wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen. Heute verstehe ich, wo das grausame Verhalten der russischen Armee herkommt und dass es seine Ursprünge im sowjetischen Militär hat."
"Sally Rooney ist eine Schriftstellerin, keine Terroristin", so ist der offene Brief überschrieben, den 150 Autoren zur Unterstützung von Rooney unterschrieben habe, schreibt Jürgen Kaube in der FAZ. Diese hatte angekündigt, ihre Erlöse auf dem britischen Buchmarkt an die in Großbritannien als terroristisch eingestufte "Palestine Action" zu spenden, was ihr jetzt viele Probleme einbringt (unsere Resümees). Kaube hat kein Mitleid: "Einwände hat das britische Gesetz nur gegen die offen deklarierte Mittelverwendung der Autorin. Würde sie mit ihren Bucherlösen verbotene Substanzen kaufen oder die 'Freunde der italienischen Oper' finanzieren, hätte sie mit vergleichbaren Schwierigkeiten zu rechnen, ohne dass jemand 'Zensur' riefe. Es ist keine 'indirekte Zensur', wenn von Schriftstellern erwartet wird, sich an die Gesetze zu halten."
Weitere Artikel: Die taz druckt ein Gedicht der Lyrikerin Du Pham, die über die Geschichte Tschechiens und tschechische Camping-Plätze nachdenkt. Der Schriftsteller Moshe Sakal bereist für die FAZ die marokkanische Stadt Fès, wo über Jahrtausende hinweg eine jüdische Gemeinde gelebt hat. In der Welt gratuliert Matthias Heine der von Maurice De Bevere geschaffenen Comic-Figur Lucky Luke zum 80. Geburtstag. Die Welt druckt außerdem ein großes Lucky Luke A-Z ab. Im SZ-Interview spricht der Übersetzer Klaus Jöken über seine jahrelange Arbeit als Lucky Luke und Asterix-Übersetzer. In der FAZ lesen wir einen Brief vom jungen W.G. Sebald, der sich an seinen Kollegen Helmut Heißenbüttel nach seiner Einsendung zum Jean-Amery-Preis erkundigt und einen Kommentar zu diesem Brief von Thomas Combrink.
Besprochen werden "Faschisierung" von Simon Strick (taz), Douglas Stuarts "John of John" (SZ), Wolf Biermanns von Ilko-Sascha Kowalczuk herausgegebene Tagebücher "Ihr löscht das Feuer mit Benzin" (FAS), "Cool Machine" von Colson Whitehead (taz), "Das Leben der M" von Rachel Cusk (FAS), Georges Bernanos' "Tagebuch eines Landpfarrers" (NZZ) und "Autoritäre Bedrohungen der Wissenschaftsfreiheit" von Christoph Möllers, Max Lenz und Nils Weinberg (FAZ). Mehr in unserer Bücherschau ab 14 Uhr.
Rüdiger Görner schreibt in der Frankfurter Anthologie über Edith Södergrans "Die Sterne":
"Wenn die Nacht kommt,
stehe ich auf der Treppe, lauschend,
die Sterne schwärmen im Garten..:"
Im taz-interview mit Jens Uthoff spricht der ukrainische Soldat und Schriftsteller Artem Tschech über die Kämpfe in Bachmut und darüber, ob sich die ukrainische Literatur derzeit stark an der Literatur der beiden Weltkriege orientiert. Er sei "kein Anhänger davon, dass man heutige ukrainische Schriftsteller mit jenen von damals vergleicht. Das Wesen des Krieges ist das gleiche, aber die Kriege an sich sind sehr unterschiedlich. Als ich ein Kind war, habe ich gerne sowjetische Romane über den Zweiten Weltkrieg gelesen. Von dem falschen Heroismus und Pathos, der da transportiert wurde, hatte ich natürlich keinen Schimmer. Als ich 16 war, habe ich dann einen Text von Nikołaj Nikulin gelesen, in dem er das Verhalten der sowjetischen Armee im Zweiten Weltkrieg in Pommern und Ostdeutschland beschreibt. Da ist meine Welt wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen. Heute verstehe ich, wo das grausame Verhalten der russischen Armee herkommt und dass es seine Ursprünge im sowjetischen Militär hat."
"Sally Rooney ist eine Schriftstellerin, keine Terroristin", so ist der offene Brief überschrieben, den 150 Autoren zur Unterstützung von Rooney unterschrieben habe, schreibt Jürgen Kaube in der FAZ. Diese hatte angekündigt, ihre Erlöse auf dem britischen Buchmarkt an die in Großbritannien als terroristisch eingestufte "Palestine Action" zu spenden, was ihr jetzt viele Probleme einbringt (unsere Resümees). Kaube hat kein Mitleid: "Einwände hat das britische Gesetz nur gegen die offen deklarierte Mittelverwendung der Autorin. Würde sie mit ihren Bucherlösen verbotene Substanzen kaufen oder die 'Freunde der italienischen Oper' finanzieren, hätte sie mit vergleichbaren Schwierigkeiten zu rechnen, ohne dass jemand 'Zensur' riefe. Es ist keine 'indirekte Zensur', wenn von Schriftstellern erwartet wird, sich an die Gesetze zu halten."
Weitere Artikel: Die taz druckt ein Gedicht der Lyrikerin Du Pham, die über die Geschichte Tschechiens und tschechische Camping-Plätze nachdenkt. Der Schriftsteller Moshe Sakal bereist für die FAZ die marokkanische Stadt Fès, wo über Jahrtausende hinweg eine jüdische Gemeinde gelebt hat. In der Welt gratuliert Matthias Heine der von Maurice De Bevere geschaffenen Comic-Figur Lucky Luke zum 80. Geburtstag. Die Welt druckt außerdem ein großes Lucky Luke A-Z ab. Im SZ-Interview spricht der Übersetzer Klaus Jöken über seine jahrelange Arbeit als Lucky Luke und Asterix-Übersetzer. In der FAZ lesen wir einen Brief vom jungen W.G. Sebald, der sich an seinen Kollegen Helmut Heißenbüttel nach seiner Einsendung zum Jean-Amery-Preis erkundigt und einen Kommentar zu diesem Brief von Thomas Combrink.
Besprochen werden "Faschisierung" von Simon Strick (taz), Douglas Stuarts "John of John" (SZ), Wolf Biermanns von Ilko-Sascha Kowalczuk herausgegebene Tagebücher "Ihr löscht das Feuer mit Benzin" (FAS), "Cool Machine" von Colson Whitehead (taz), "Das Leben der M" von Rachel Cusk (FAS), Georges Bernanos' "Tagebuch eines Landpfarrers" (NZZ) und "Autoritäre Bedrohungen der Wissenschaftsfreiheit" von Christoph Möllers, Max Lenz und Nils Weinberg (FAZ). Mehr in unserer Bücherschau ab 14 Uhr.
Rüdiger Görner schreibt in der Frankfurter Anthologie über Edith Södergrans "Die Sterne":
"Wenn die Nacht kommt,
stehe ich auf der Treppe, lauschend,
die Sterne schwärmen im Garten..:"
Bühne
Jossi Wieler, so was wie ein Jelinek-Spezialist nach seiner gefeierten Inszenierung von "Angabe der Person" am Deutschen Theater Berlin, hat jetzt am Düsseldorfer Schauspielhaus auch die Uraufführung von Jelineks "Ein Übertritt (Alles auf Ende)" inszeniert - und es total vergeigt. Jedenfalls in den Augen von nachtkritiker Max Florian Kühlem: "Man kann es nicht glauben, weil dieser Düsseldorfer Uraufführung neben dem grandiosen Kostüm und der Bühne von Anna Viebrock eigentlich nur gelingt, dass sich einmal in gut hundert Minuten konzentriert, was an Elfriede-Jelinek-Stücken vielleicht immer schon genervt hat. Die ersten ungefähr zehn Minuten sind noch toll. Da kann man sich nicht sattsehen am Bühnenbild" und den Kostümen. Doch dann "erschöpft sich der Sprachwitz in müden Kalauern, und die Leitmotive drehen sich in immer gleichen Aussagen im Kreis", alles fügt sich "zu einem irgendwie random Kulturpessimismus zusammen".
"Das kann wirklich nicht leicht gewesen sein", grübelt SZ-Kritiker Alexander Menden angesichts des sperrigen Jelinek-Textes. Aber Wieler hat was daraus gemacht, findet er. "Jossi Wieler hat dieses Stück gelesen und ist offenkundig zu dem Ergebnis gelangt, dass ihm nur in Form einer performativen Klangeinrichtung beizukommen ist. Der Regisseur hat über den Text als eine Art Musikstück gesprochen, und so setzt er es auch um. Das Ergebnis ist derart genau gearbeitet, es funktioniert so stark auf der Vortragssebene, dass es gelingt, das unzugängliche Wortgeklingel der Vorlage zu einer Art Vorteil zu wenden. Das Quartett auf der Bühne phrasiert seine Verbalpartitur in einer Weise, die fast an ein spätes Beckett-Stück erinnert." Auch Hubert Spiegel, der das Stück zusammen mit Barbara Freys Düsseldorfer Inszenierung der "Möwe" in der FAZ bespricht, ist nicht unbeeindruckt: "'Der Übertritt' ist ein dunkles Stück, Endzeit- und Untergangsvision. Ein typischer Jelinek-Text, eine potenziell endlose Suada, die mit Zitaten, Assoziationbocksprüngen, Kalauern arbeitet. Die knappen zwei Stunden verlangen nach konzentrierten Zuschauern, die aber keine Angst haben müssen, den roten Faden zu verlieren, denn es gibt ihn nicht."
Die Sopranistin Vera-Lotte Boecker hat ein Faible für blutige Frauenrollen: Sie spielte die Prostituierte in Alban Bergs "Lulu", das Missbrauchsopfer Nadja in "Bluthaus", dann Schottlands Königin Mary Stuart und im November an der Berliner Staatsoper die vergewaltigte Nymphe Calisto in der Barockoper "La Calisto": "Dass ich diese Figuren auf der Bühne durchleben kann, hat vielleicht etwas Kathartisches für mich selbst. Es ist mir ein echtes Bedürfnis, ihnen eine Stimme zu geben und im Rahmen meiner Möglichkeiten die jeweiligen Machtstrukturen zu benennen und sichtbar zu machen. Diese Strukturen haben mich, wenn ich zurückdenke, schon als kleines Mädchen irritiert", erklärt Boecker im Interview mit der FAZ. "Der Moment der Selbstermächtigung, dieser Mut, wieder an die Schalthebel des eigenen Lebens zu kommen. Das sind Frauen, die wie wild gegen ihre Umwelt ankämpfen, um sich aus ihrem Opferstatus zu befreien, manche werden auch zu Täterinnen."
Besprochen werden außerdem Shakespeares "Romeo und Julia" in der Inszenierung von David Bösch am Landestheater Linz (Standard), Philipp Löhles "Die Erfindung der Schuhe" über den Zwist der Adidas-Gründer Dassler am Staatstheater Nürnberg (nachtkritik), Maria Lazars Stück "Der Nebel von Dybern" in der Inszenierung von Philipp Preuss am Theater Konstanz (nachtkritik), "Die Jane-Austen-Methode" von Golda Barton (Text) und Isabelle Redfern (Regie) am Theater Freiburg (nachtkritik) und Antigone Akgüns Adaption von Behzad Karim Khanis Roman "Als wir Schwäne waren" am Prinz Regent Theater in Bochum (nachtkritik).
Film
Nach dem Dritten Weltkrieg haben alle Menschen einen künstlichen Freund, also einen Roboter, mit dem sie die meiste Zeit verbringen, um nicht mit Menschen in Kontakt zu kommen. So die Prämisse von Kazuo Ishiguros Roman "Klara und die Sonne" aus dessen Vorlage der Regisseur Taika Waititi jetzt einen gleichnamigen Film gemacht hat. Welt-Kritiker Hanns Georg Rodek ist merklich unterwältigt: "Wo Ishiguro in seiner präzisen, nüchternen Prosa von existenziellen Fragen erzählt, flüchtet Waititi jedes Mal, wenn solch eine Frage aufzutauchen wagt, in einen Gag - von denen sich ein nicht besonders witziger (Klara steht aufgrund eines Konstruktionsfehlers öfter auf einem Bein) mehrfach wiederholt." Sogar das düstere Ende aus dem Roman wird am Ende in ein Happy End umgewandelt - was für ein Kitsch, findet Rodek. In der SZ ist Josef Grübl ebenfalls wenig begeistert von dem Film.
In den USA (und ab Dezember dann in Deutschland) ist der Dokumentarfilm "You Can See Everything" über die Hochstaplerin Elizabeth Holmes und ihre Familie angelaufen: Holmes hatte ein dubioses Medizin-Start-Up gegründet und Millionen verdient, leider konnte sie keins ihrer Versprechen einhalten. Der Film von Nathan Fiedler und Lance Oppenheim versucht herauszufinden, was in ihrem Kopf vorgeht, schreibt Andreas Busche im Tagesspiegel. Das Vorgehen der Regisseure erscheint einigermaßen dubios: 2023 lud Holmes "Fielder ein, die letzten 34 Tage vor Antritt der Gefängnisstrafe mit ihr, ihrem neuen Ehemann Billy Evans und ihren zwei Kindern in einer Art 'Big Brother'-WG in ihrem Strandhaus zu leben - und sie dabei, unter anderem mit mehreren Überwachungskameras, zu filmen. Aus ihrer Absicht machte sie keinen Hehl: Sie wolle das Narrativ über sich, in dem sie als Betrügerin dasteht, die wissentlich mit der Gesundheit von Tausenden Menschen gespielt habe, korrigieren. Fielder und Holmes sind beide manipulative Performer. Zentral steht die Frage im Raum, wo die Grenze zwischen der Wahrheit und der (Selbst-)Inszenierung verläuft." In der FAZ schreibt Frauke Steffens über den Film und den Hype, den er in den USA ausgelöst hat.
Weitere Artikel: Bert Rebhandl schreibt in der FAS zu Wolf Biermanns 90. Geburtstag: Biermann hat nicht nur gerade seine Tagebücher veröffentlicht, es kommt auch Jens Meurers Doku "Biermann - Warte nicht auf bess're Zeiten" in die Kinos. Im Interview mit dem Tagesspiegel spricht die Schauspielerin Nina Hoss über ihren neuen Pandemie-Film "Die andere Seite". Eva Goldbach würdigt in der FAZ Ousmane Sembènes Debütfilm "Die Schwarze aus Dakar" von 1966, der mit europäischen Sehgewohnheiten brach.
Design
"In die Gestaltung eines Buchs", sagt der Künstler Olaf Nicolai Anna Vollmer in der FAS, "sollte ebenso viel Arbeit fließen wie ins Lektorat." Nicolai wurde damit beauftragt die neuen Bände der "Bibliothek Suhrkamp" (BS) zu designen. Bisher waren die Bände immer im schlichten Weiß - dem Design des Gestalters Willi Fleckhaus - gehalten, auch wenn es seit der Geburtsstunde der BS 1951 einige Ausreißer gegeben hat. "Nicolai sagt, er sei froh, dass Suhrkamp das Layout nie verändert habe, anstatt 'einem Trend hinterherzulaufen'. Dieser Trend geht, auch in anderen Reihen von Suhrkamp und trotz Ausnahmen bei Verlagen wie Reclam, Diogenes, Wagenbach, Guggolz oder Matthes & Seitz, um nur ein paar zu nennen, weg von wiedererkennbaren Layout- und Typographieelementen und hin zu individuellen Bildcovern." Das fördert die "Instagramability", lernen wir.
Musik
Das 2012 in Tel Aviv gegründete Re-Issue-Label Fortuna Records veröffentlichte jahrelang vergessene Musik von Musikern aus dem Nahen Osten, vorzugsweise aus den 1950er- bis 1980er-Jahren, erzählt Janan Basoul in der taz, beispielsweise das Album "Wings of Love" der jemenitischstämmigen israelischen Sängerin Tsvia Abarbanel. Doch seit dem 7. Oktober ist es damit vorbei: "Sechs Jahre lang sendeten die DJs von Fortuna regelmäßig eine monatliche Programmstunde beim britischen Internetradio NTS und pflegten ein kollegiales Verhältnis zu den Verantwortlichen in London. Unmittelbar nach dem 7. Oktober 2023 wurde diese Beziehung jedoch abrupt beendet und ihre Sendung ersatzlos gestrichen." Seit 2023 kam kein neues Album mehr heraus, die DJs, die das Label gegründet haben, beschränken sich auf eigene Auftritte. ... 'Fortuna diente keinesfalls dem großen Geld', erklärten die DJs in einem Interview mit Ha'aretz. 'Wir dachten, es wäre besser, eine Weile aufzuhören, bis der Sturm vorüberzieht, aber das scheint nicht zu passieren.' Es ist ein Jammer."
Inna Hartwich erinnert in der NZZ an den russischen Protestsänger Wladimir Wyssozki, der es damals wagte mit seiner Gitarre in der Hand gegen das Sowjetsystem anzusingen. "Die Lieder beschreiben die Entmündigung einer Gesellschaft, die den Befehlen der Regierenden nicht nur gehorcht, sondern ihrer Unterdrückung gar zuvorkommt. Das 'Wildschwein', wie Wyssozki 1966 schrieb, greift in einem Königreich um sich, in dem es niemand wagt, dem König die Wahrheit über den Zustand seiner Umgebung zu berichten. Das 'schreckliche Vieh' übernimmt schließlich das Sagen." Darin sieht Hartwich Parallelen. "Putin, ein König, der sich von der rohen Gewalt des Krieges - des Wildschweins - nicht lösen kann? Und ein 'Wir', das mit reiner Körperkraft und voller Schmerzen, wie in 'Wir drehen die Erde' von 1972, ungeachtet aller Leben eine höhere historische Mission vollbringt? Die Infrastruktur der Unterdrückung, samt Denunziationen und der inneren Emigration, sie ist so gegenwärtig wie eh und je. Die Menschen haben sich an die Opferrolle gewöhnt und leben mit dem Gefühl, nichts ändern zu können - auch das eine Parallele zur heutigen Apathie in Russland."
Weitere Artikel: Der frühere Juror der HipHop-Talentshow "One Shot" Michael Smith flog dabei auf, als er eine Armee an Bots programmierte, um damit von ihm erstellte KI-Songs auf Spotify zu streamen, und damit Geld zu verdienen - doch wo ist das Problem, fragt sich Detlef Diederichsen in der taz. In der FAS spricht Elena Witzeck mit Danger Dan über dessen neues Album "Keine Angst". In der SZ gratuliert Joachim Hentschel dem Sänger und "Trio"-Frontmann Stephan Remmler zum 80. Karl Bruckmaier (FAS) gratuliert dem Rolling Stone Bassisten Bill Wyman zum 90.
Inna Hartwich erinnert in der NZZ an den russischen Protestsänger Wladimir Wyssozki, der es damals wagte mit seiner Gitarre in der Hand gegen das Sowjetsystem anzusingen. "Die Lieder beschreiben die Entmündigung einer Gesellschaft, die den Befehlen der Regierenden nicht nur gehorcht, sondern ihrer Unterdrückung gar zuvorkommt. Das 'Wildschwein', wie Wyssozki 1966 schrieb, greift in einem Königreich um sich, in dem es niemand wagt, dem König die Wahrheit über den Zustand seiner Umgebung zu berichten. Das 'schreckliche Vieh' übernimmt schließlich das Sagen." Darin sieht Hartwich Parallelen. "Putin, ein König, der sich von der rohen Gewalt des Krieges - des Wildschweins - nicht lösen kann? Und ein 'Wir', das mit reiner Körperkraft und voller Schmerzen, wie in 'Wir drehen die Erde' von 1972, ungeachtet aller Leben eine höhere historische Mission vollbringt? Die Infrastruktur der Unterdrückung, samt Denunziationen und der inneren Emigration, sie ist so gegenwärtig wie eh und je. Die Menschen haben sich an die Opferrolle gewöhnt und leben mit dem Gefühl, nichts ändern zu können - auch das eine Parallele zur heutigen Apathie in Russland."
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