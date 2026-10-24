Religion

Der Vorsitzende der Islamischen Gemeinde Marburg, Prof. Dr. Bilal Farouk El-Zayat, soll am 30. Oktober 2026 im historischen Saal des Marburger Rathauses das "Marburger Leuchtfeuer für soziale Bürgerrechte" erhalten, einen "Toleranzpreis". Überreichen soll ihm die Auszeichnung keine Geringere als die bekannte ehemalige EKD-Ratsvorsitzende und frühere Landesbischöfin von Hannover, Margot Käßmann. Nun schlägt Güner Balci in der Welt ein Gedankenexperiment vor. Man stelle sich vor, dieser Preis ginge an einen Pastor, der "gemeinsam mit seinem Bruder für eine Studentenvereinigung verantwortlich ist, die Bezüge zu einer extremistischen Organisation aufwies, deren Ziel die Errichtung eines Gottesstaates ist. Und er hätte gemeinsam mit seinem Vater eine Zeit lang über das Konto einer Organisation verfügt, die der Verfassungsschutz als größte und wichtigste deutsche Zweigstelle einer international agierenden extremistischen religiösen Vereinigung einstuft, weil sie langfristig das Ziel verfolgt, eine Gesellschafts- und Staatsordnung durchzusetzen, in der religiös begründete Normen Vorrang vor demokratischer Gesetzgebung und Volkssouveränität haben."