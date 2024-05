Der Schriftstellerwird heute siebzig, der Suhrkamp-Verlag spendiert die neuen Bände "wrong" und "Lapidarium" , die heute unter anderem inundbesprochen werden. In dergratuliert Dietmar Dath dem Dichter, dem nichts verhasster ist als das leere Wort: "Sein Hass galt und gilt, die Gedanken sediert. Selbst gegen Antirassismus oder Feminismus keilt er, wenn er sie in Phrasen klappern zu hören meint. Sein Emanzipationsbegriff setzt den Bruch mit Rederoutinen über alle Inhalte. Wenn etwas, das er sagen will, schon tausendmal gesagt wurde, sagt er's anders.(…) Die Überschätzung neuer Textverarbeitungs- undteilt er ebenso wenig wie das merkwürdigerweise von ihr gezeitigte Festhalten an antiquierten Zuständigkeitsposen. Wenn Feuilletons um ein Aperçu zu Corona, Putin oder Gaza betteln, das sie dem Schriftsteller zuschreiben können, liefert er extra nicht."Goetz bleibt ohnehin ewig jung, glaubt in derJens-Christian Rabe, der allerdings gerade in "wrong" eine Spurerkennt: "Ist alles da, die alten Geschichten, die alten Helden, Luhmann, Harald Schmidt, die Faszination für gedruckten Journalismus, für Kritik und Theorie auf Papier, der eifrigealler Art und so weiter. Den Band durchzieht eine schmerzhaft aufrichtige Wehmut darüber, dass das eigene Motto, im Leben und am Schreibtisch zu verfolgen, immer schwerer wird: 'wie neu'. Als Vortragskünstler hat sich Goetz in diesem Sinne in den vergangenen Jahren sehr wohl auf der Höhe der Zeit weiterentwickelt. Die Macht des geschriebenen Wortes verblasst heute eben gegenüber der Audio- und Video-Performance." Ebenfalls in dergratuliert Goetz' Freundaka: "All is good. World is good. Allein zu wissen, dass Dr. Dr. Goetz mal wieder in ihr in Höchstgeschwindigkeit auf einer Mission unterwegs ist, stets offensichtlich gejagt von zehntausend Gedanken, stets offensichtlich irritiert von zehntausend auf ihn einprasselnden Sinneswahrnehmungen, macht sie zu einem besseren Ort."In ihrem 2018 erschienenen Debütroman "New York Ghost" hatte die amerikanisch-chinesische Autorinnahezu seherische Qualitäten bewiesen, als sie ein Pandemie-Szenario entwarf. Nun liegen unter dem Titel "Glückscollage" auch ihre Erzählungen vor, die in überraschenden, gelegentlich skurrilen Szenarien denschildern, denund Immigranten auch in Amerika oft nicht abschütteln können, wieAngela Schader in ihrem Vorwort schreibt: "Sonderlich wohl fühlt sich die Schriftstellerin allerdings nicht mit den Erwartungen, die fast reflexhaft an Literaturschaffende mit Migrationshintergrund herangetragen werden. Von der '' spricht sie im Podcast 'American Masters: Creative Spark' und erklärt, wie man als aus einer Minderheit stammende Autorin beim Schreiben laufend kalibrieren müsse: 'Was sagt das über die ganze Gemeinschaft? Kann es einfach als eine Geschichte für sich dastehen, als etwas Eigenes,, ohne gleich eine ganze Gruppe repräsentieren zu müssen?' Dementsprechend ist die Thematik der Herkunft längst nicht in allen in 'Glückscollage' versammelten Stories präsent, und dort, wo sie aufscheint, wird sie auf unterschiedlichsten Ebenen angesprochen."In der schreibt Ambros Waibel einen Nachruf auf den bereits im März verstorbenen Drucker und Verleger, der als Verleger US-amerikanischer Undergound-Gedichte diemiterfunden hat und später abstürzte. Die Schriftstellerinbekommt den Marie-Luise-Kaschnitz-Literaturpreis, meldet dieBesprochen werden außerdem der-Gedichtband "Unbezwungen" (),"Das deutsche Alibi" () und"Nachruf aufs Paradies" (). Mehr in unserer Bücherschau ab 14 Uhr.