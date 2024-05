Der invor einer Woche zu einer achtjährigen Haftstrafe plus Peitschenhiebe verurteilte Filmemacherist aus seiner Heimat geflohen und befindet sich in melden die Agenturen. Die Reise ging offensichtlich durchs Grenzland in den iranischen Bergen, wie dem oben eingebundenen-Posting zu entnehmen ist. Im Text dazu erfahren wir Weiteres: "Wenn der geografische Iranleidet, so lebt derin den Köpfen von Millionen Iranern weiter, die wegen Eurer Unterdrückung und Barbarei gezwungen waren, das Land zu verlassen." Es ist ein bitterer Abschied mit Kampfansage: "Ab heute bin ich. Ein grenzenloses Land, das Millionen Iraner mit alter Geschichte und Kultur in jeder Ecke der Welt gebaut haben. Und sie warten ungeduldig darauf, dich und deine Unterdrückungsmaschinezu begraben." Die Presseagentur seines neuen Films kommt auch auf die Repressalien zu sprechen, denen er und seine Crew zuletzt ausgesetzt waren: "Bevor die Geheimdienste der Islamischen Republik über die Produktion meines Films informiert wurden, konnten einige der Schauspieler den Iran verlassen. Viele der Schauspieler und Agenten des Films befinden sich jedoch noch im Iran und werden." Die Geheimdienstler "stürmten das Büro des Kameramanns, und seine gesamte Arbeitsausrüstung wurde beschlagnahmt. Sie hinderten auch den Tontechniker des Films daran, nach Kanada zu reisen. Während der Verhöre der Filmcrew forderten die Geheimdienstler sie auf, mich unter Druck zu setzen, damit ich den Film vomzurückziehe."Das Festival inwird heute Abend eröffnet, die Filmkritiker bieten einen ersten Ausblick. Es ist ein Jahrgang unter den Eindrücken von, die jüngsten Skandale umunderschüttern die französische Filmbranche, schreibt Tim Caspar Boehme in der. "Wie die Zeitungberichtet, trifft das Festival schon Vorbereitungen für zu erwartende #MeToo-Proteste im großen Stil. So hat dessen Präsidentin Iris Knobloch eigens ein Team für das Krisenmanagement angeheuert. Die Rede ist von, denen zusätzlich öffentliche Vorwürfe wegen sexualisierter Gewalt gemacht werden könnten."Die Gallionsfigur der Proteste ist die Schauspielerin, schreibt Andreas Busche im. Dass deren "Kurzfilm 'Moi aussi' ('Me too') nun während der Eröffnungszeremonie gezeigt werden soll, ist. Noch im vergangenen Jahr hatte sich Fremaux auf der Cannes-Pressekonferenz pikiert über die Schauspieleringeäußert, die den virulenten Sexismus in der französischen Filmbranche und in Cannes beklagte." Für-Kritikerin Valerie Dirk " grenzt es nahezu an ein Wunder, dass Cannes - ein Festival, das traditionell auf l'art pour l'art und mitunter auch auf umstrittene Persönlichkeiten setzt - der MeToo-Debatte Platz einräumt. Doch vielleicht dreht sich der Mistral an der Côte d'Azur ja, seitdem mit Iris Knobloch 2022 die erste Frau an der geschäftsführenden Spitze des Festivals steht. Mitals Jurypräsidentin wurde zudem eingesetzt, auch wenn der Wettbewerb miteine andere Sprache spricht."Abseits dieser Debatte ist das Film-Buffet allerdings wieder reich gedeckt, Festivalleiter Fremaux hat seine internationalen Kontakte mal wieder prächtig spielen lassen: Er "und seine Kollegin Iris Knobloch ... haben, die man als Festivalmacher derzeit gerne hätte", schreibt Tobias Kniebe in der SZ. "Nach der mageren jüngsten Berlinale im Februar liest sich das diesjährige Cannes-Programm fast schon wie einefür die deutsche Konkurrenz."-Kritiker Daniel Kothenschulte ist gespannt aufkomplett aus eigener Tasche finanzierten 120-Millionen-Dollar-Blockbuster "Megalopolis", der mit einem wuchtigen Schlussakkord das Werk des New-Hollywood-Meisters abschließen soll, und auf Filme vonund. Valerie Dirk porträtiert für denden aus Mogadischu stammenden, österreichischen Regisseur, der gleich mit seinem Debütfilm nach Cannes eingeladen wurde.Weitere Artikel: Axel Weidemann ( FAZ ) und Tobias Kniebe () gratulierenzum 80. Geburtstag. Thomas Klein schreibt im Filmdienst einen Nachruf auf den Produzenten(weitere Nachrufe hier ). Besprochen werden"Auf trockenen Gräsern" ( Standard ),Dokumentation "Pandoras Vermächtnis" über Standard ), der vomonline gestellte Thriller "Unsichtbarer Angreifer" ( FAZ ) und die zweite Staffel von "Interview with the Vampire" ( Tsp ).