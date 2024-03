Szene aus "Biedermann und die Brandstifter". Foto: Philip Frowein

Zum Abschied hat der scheidende Intendant des Zürcher Schauspielhausesgemeinsam mit Ko-Intendant "Biedermann und die Brandstifter" inszeniert und das über allerlei Kalauer gröhlende Zürcher Publikum scheint nicht zu bemerken, dass es hier vorgeführt wird, notiert Roman Bucheli (), der sich von Stemann nur ungern zum "" lässt. Per Videoeinspielung lässt Stemann das Schauspielhaus samt Publikum in die Luft gehen, das Publikum jubelt - und wird zu Biedermann und Brandstifter in einer Person, so Bucheli: "Nun können endlich, wie aus dem Foyer in einer Live-Schaltung mitgeteilt wird, über dreißigtausend unterirdische Parkplätze entstehen mit ein paar tausend extragroßen Parkfeldern für extragroße SUV-Fahrzeuge. Da hat Nicolas Stemann den Zürchern, diesen, die sein Theater nicht mochten, eine tüchtige Lektion inerteilt. Und das Publikum johlt." Die Pointe erscheint Egbert Tholl in der"kindisch, beleidigt und … der Leistung dieser Intendanz nicht würdig", insgesamt aber treibt Stemann "Frisch ins Heute, es ist in den besten Momenten ein kunterbunter, auch einer der Angst um die eigenen Besitzstände." "Ganz, ganz großes Theater" vor allem dank der fantastischen SchauspielerInnen sieht indesValeria Heintges., Chef der Wiener Festwochen, hatundzu Mitgliedern seines fiktiven "Rats der Republik" berufen, schnell wurde Kritik aufgrund der israelkritischen Äußerungen der beiden laut, auch der-Vorwurf wurde erhoben. "Ich finde es äußerst bedenklich, dass der Begriff des Antisemitismus aktuell derart, ja instrumentalisiert wird", sagt Rau im Gespräch , in dem er vor allem Ernaux in Schutz nimmt: "Ernaux ist nicht Mitglied von BDS. Aber es stimmt, Ernaux hat einige Petitionen unterschrieben, die auch von BDS-Mitgliedern unterschrieben wurden. Man muss dazusagen, dass Ernaux Französin ist. Dort hat BDS in der Israel-Palästina-Debatte die, so ähnlich, wie in Deutschland und Österreich eher die politische Rechte das Thema an sich gezogen hat. Beide Instrumentalisierungen finde ich. In Frankreich und Belgien behängen Bürgermeister ihre Parlamente mit Palästina-Flaggen, jeder zweite Künstler ist dort bei BDS. Als Intendant in Belgien wurden viele meiner Kollaborationen mit israelischen Institutionen vom BDS zerstört. Genereller Boykott ist genauso schädlich wie generelles Kritikverbot."Weitere Artikel: In der blickt Ekkehard Knörer düster in dienach Rene Polleschs Tod: "Vieles ist denkbar, von Interimsintendant Wuttke bis Produktions- oder Tanzhaus. Nichts liegt auf der Hand. Was ganz sicher nicht hilft: der gerade allzu beachtete Text, in dem der Kritiker Peter Laudenbach in dereinerseitswäscht und andererseits seine persönlichen Vorlieben (Nicolas Stemann ja, Sebastian Hartmann nein) als der Weisheit letzten Schluss unterbreitet. ( Unser Resümee ) Was es vor allem bräuchte: die Einsicht, dass die alten Zeiten für immer vorbei sind."Besprochen werdenInszenierung von' Roman "Johann Holtrop" am Staatstheater Mainz ( nachtkritik ),"Biedermann und die Brandstifter" am Zürcher Schauspielhaus, das der scheidende Intendantzum Abschied inszeniert ( nachtkritik, ),Inszenierung vonStück "Die Begegnung von gestern" am Theater Freiburg ( nachtkritik ),"Parzival" nacham Staatstheater Nürnberg ( nachtkritik ) und die Stücke "Cabraqimera" der portugiesischen Choreografinund das Stück "Tarab" der Gruppebeim Festival Spring Forward am Staatstheater Darmstadt () und das Festival "Update #4" am Staatstheater Mainz ().