Szene aus Tilman Singers "Cuckoo"

Thomas Arslans "Verbrannte Erde"

Im Wettbewerb der Berlinale ist nach dem Wochenende tendenziell Ruhe eingekehrt. Eine Gelegenheit, auf die übrigen Sektionen zu blicken. Für Furore sorgt"Cuckoo" in Berlinale Special: Ein, dessen Hauptfigur Gretchen in einem Bayerischen Naturhotel das Fürchten gelehrt wird. Mathis Raabe ist auf äußerst angetan von Singers Gruselkunst: "Während Gretchen abends auf dem Fahrweg unterwegs ist, überholt ihr Schatten sie auf der Straße immer wieder, schließlich. Oben und unten werden vertauscht in 'Cuckoo', Menschen kommen aus Richtungen, in denen man sie nicht vermutet hat, und während Stiefschwester Alma einen epileptischen Anfall hat, gerät derdurcheinander: Sequenzen wiederholen sich, als hätte sich die Filmrolle verhakt;, als hätte ein Dämon von der Projektion selbst Besitz ergriffen. Das würde zumindest einiges erklären." Andreas Busche stellt imdie Hauptdarstellerin des Filmsvor.Das Panorama zeigt "Verbrannte Erde" von- ein Wiedersehen mit, der Hauptfigur in Arslans Gangsterfilms "Im Schatten". Michael Meyns zeigt sich aufäußerst angetan von der Wiederbegegnung: "Was Thomas Arslan an dieser Figur interessiert, ist also nicht die Tiefe des Charakters, sondern die, das Agieren, das Handeln. Kein Wunder, heißt seine Produktionsfirma doch 'Pickpocket', benannt nach Robert Bressons gleichnamigem Klassiker, der minutiöszeigt. 'Verbrannte Erde' ist wie der Vorgänger erneut ein Film der Beobachtung und der Bewegung, kein reißerischer Thriller, auch wenn die Spannung bisweilen enorm ist. Schüsse fallen nicht wahllos, sondern gezielt - so wie Trojan darauf achtet, keine unnötigen Bewegungen zu machen, so versucht auch Arslan, filmisch alles auf den Punkt zu bringen,, nie den Stil in den Vordergrund zu stellen." Andreas Busche schreibt im("Trojans Rückkehr sieht durch die Kamera von Reinhold Vorschneider fantastisch aus,leuchtet die Nacht,pulsiert der Soundtrack"). In der unterhält sich Tim Caspar Boehme mit Arslan.Also doch: Auf der Berlinale wird überdiskutiert. Allerdings nur im "Tiny House Project" auf dem Potsdamer Platz. Hier waren Festivalbesucher, wie Jonathan Guggenberger in der berichtet , geladen, "mit dem in Berlin geborenen Juden [Shai] Hoffmann und dem in einem syrischen Flüchtlingslager aufgewachsenen Palästinenser [Ahmad] Dakhnous über ihre Gedanken, Meinungen undbezüglich Israel/Palästina auszutauschen". Zu besprechen gibt es laut beiden genug. "Für Hoffmann ist eine Grenze erreicht, wenn Aktivisten wie die 'Filmmakers for Palestine' auf der Berlinale zwar lautstark protestieren, aber nicht bereit seien,aufzunehmen. Unpassende Buzzwords wie 'Genozid' oder 'Zionismus ist Rassismus' seien für die Aktivisten oft wichtiger als ein differenzierter Austausch. Differenzierung heißt für Hoffmann auch: 'Ja, ich bin Zionist, ich bin, ich kann aber auch gegen die illegale Besatzung durch die israelische Regierung sein.'"Außerdem: Andreas Kilb kürt die diesjährige Berlinale in seinem jüngsten-Überblickstext zum "Festival der" und meint: es fehlt nach wie vor "[e]in großer Film". Daniel Kothenschulte zeigt sich in derebenfallsvom Wettbewerb, empfiehlt aber den"Mit einem Tiger schlafen". Marie-Luise Goldmann stellt in derder Festivalauswahl vor. Valerie Dirk resümmiert imzwei. Christiane Peitz gratuliert imzum Ehrenbären. Robert Ide interviewt im Tagesspiegel die Schauspielerin, die im Berlinale-Special-Film "Shikun" zu sehen ist. Jens Balkenborg porträtiert fürdie vielbeschäftigte Berlinaleschauspielerin. Besprochen werden Alexander Horwaths Essayfilm "Henry Fonda for President" ( taz ), der Panoramafilm "Faruk" (), "Love Lies Bleeding" aus der Sektion Berlinale Special (), die Forumsfilme "Redaktsiya und "Intercepted" in einer taz ), der Wettbewerbsfilm "A Different Man"der Wettbewerbsfilm "Sterben" ( epd film ), der Wettbewerbsfilm "Architecton" ( taz ), der Woche-der-Kritik-Film "Abendland" ( Filmstarts ), der Wettbewerbsfilm "Des Teufels Bad" (), dessen Hauptdarstellerinim vorgestellt wird, der Encountersfilm "Ivo"der Wettbewerbsfilm "Pepe" ().Abseits der Berlinale: Gefahren und Chancen von Künstlicher Intelligenz treiben die Filmbranche um - auch in Deutschland. Dieversucht gerade, legt Wilfried Urbe in derdar, sich gemeinsam mit der deutschen Produzentenallianz auf das weitere Vorgehen zu einigen. Konkret geht es um Möglichkeiten,und um Ausgleichszahlungen, die dann fällig sein sollten. Fabian Tietke empfiehlt in derdie Wiederaufführung des"B-Movie: Lust & Sound in West-Berlin 1979-1989". Anna Lindemann unterhält sich fürmit, Regisseur des Films "Sprechen Sie Deutsch". Besprochen werden"Erwarte nicht zu viel vom Ende der Welt (und Luc Jacquets Rückkehr zum Land der Pinguine" ().