Maryam Moghaddam und Behtash Sanaeeha: "My Favourite Cake" Foto: © Mohammad Haddadi

Hat die Berlinale 2024 bereits ihren ersten Bärenfavoriten? "My Favorite Cake", der neue Film des, findet jedenfalls einigen Zuspruch bei der Kritik. Marie-Luise Goldmann erklärt den Wettbewerbsfilm in dergar zum Meisterwerk. Gesehen hat sie eine "des einfachen Lebens", die von der 70-jährigen Mahin handelt, die einen Mann sucht. Sie findet einen Anwärter im Park. "Mahin verfolgt ihn und bittet ihn erst, sie nach Hause zu fahren, dann, hereinzukommen. Was in dieser unverhofften Date-Nacht zwischen Mahin und Esmail (Esmail Mehrabi) geschieht, ist so bezaubernd, rührend und erhebend,. Und doch vergisst man keine Sekunde, dass die Aufforderung einer Fremden, noch in derselben Nacht mit in ein fremdes Haus in eine fremde Gegend zu kommen, eigentlich aus dem Horrorgenre stammt."Auch Daniel Kothenschulte ist in der voll des Lobes und sieht den "in einem Berlinale-Wettbewerb, seit Richard Linklaters 'Before Sunrise'" Freilich gibt es auch Gegenstimmen. Fürler Claudius Seidl ist "My Favorite Cake" nicht mehr als "ein langsamer und äußerst betulicher Fernsehfilm". Auch Christiane Peitz glaubt imnicht, dass der Film der, gewachsen ist. Weitere Besprechungen: taz . Nichts Neues ist, nebenbei bemerkt, vomzu vermelden: Wie schon vielen ihrer Kolleginnen und Kollegen wurde Moghaddam und Sanaeeha. Die Premiere fand in Abwesenheit des Regieteams statt.Wie reagiert man auf ein Festival, das Kino vor allem als verlängerten Arm der Politik versteht? Vielleicht, so Claudius Seidl in der, indem man sich in der Sektion Berlinale Special einen Film anschaut, der ganz anders funktioniert: "Und so konnte man'Turn in the Wound' als entschiedenenverstehen, als einen Film, der von dem Bewusstsein angetrieben wird, dass er die Welt ganz sicher nicht zu einem besseren Ort machen wird. (...) Ferrara, der einst berühmt war für seine bösen, grausamen undFilme, in denen der Weg zur Erlösung durch die Fegefeuer seiner Inszenierungen führt, Ferrara ist in die Ukraine gereist, wo er offenbar erkannt hat, dass er seinen Kunstanspruch gleich vergessen kann. Der Horror dort artikuliert sich, indem die Leute, Zivilisten wie Veteranen des Krieges, einfach sprechen, von den vergangenen zwei Jahren. Und immer wieder unterbrochen werden, dass sie den Krieg und die Grausamkeit der Russen noch immer nicht fassen können." Mehr zum Film im Tagesspiegel In der schließt sich derweil Claus Löser deran (siehe auch unseren Text ). Die Auswahl der Filme bildet durchaus eine gewisse Bandbreite des deutschen Filmschaffens jenseits der Konvention ab. Aber: "Auf den zweiten Blick kommen Fragen auf. So stellt sich dasals eklatant heraus. Fast zwanzig bundesdeutsche Langfilme stehen gegen eine einzige (!) abendfüllende Defa-Produktion. (...) Schade auch, dassgezeigt wird, obwohl teilweise hochwertige 35mm-Kopien verfügbar gewesen wären. Renommierte internationale Festivals gehen mit dem physischen Filmgedächtnis anders um, quittieren nicht vorschnell die Möglichkeiten einer historisch-adäquaten Präsentation. Zugespitzt ließe sich sagen, dass die Retrospektive dem Festival und damit der hiesigen Kulturpolitik buchstäblich einausstellt." Im stellt Kerstin Decker dasvor.Außerdem: Christiane Peitz unterhält sich immit, deren gemeinsamer Film "In Liebe, Eure Hilde" im Wettbewerb läuft. In derbeantwortet, ein weiterer Wettbewerbsregisseur, vier Fragen. Besprochen werden der Wettbewerbsfilm "A Different Man"), der"Small Things Like These" (), der Panoramafilm "Crossing"der Panoramafilm "The Outrun" (), der Forumsfilm "Ihre ergebenste Fräulein" (), dessen Regisseurinaußerdem in der interviewt wird, der Forumsfilm "The Editorial Office" ( Tagesspiegel ), der Forumsfilm "Favoriten" (), der Generationfilm "Sieger sein" (), hierzu auch ein Interview mit der Regisseurinim, "Cuckoo" aus der Sektion Tagesspiegel ), der Panoramafilm "Alle, die du bist" (), das Programm des Tagesspiegel ), der Woche-der-Kritik-Film "Dicks - Das Musical" ( Tagesspiegel ) und der Berlinale-Classics-Film "Reifezeit" ().ist nicht auf der Berlinale, feiert aber dafür seinen 70. Geburtstag. In dergratuliert Dietmar Dath einem der großen Tänzer des Kinos: "[E]s ist wirklich fast egal, ob geradeoder, Travolta könnte auch in völliger Stille graziöse und kraftvolle Mitteilungen an die seelischen Bewegungsmelder und Storyprotokollspeicher im Publikum aussenden. Mehr noch: einean dynamischen Beziehungen zum restlichen Personal vor der Kamera prägt bei ihm selbst die Wortwechsel..." Für dieübernimmt Harald Hordych die. Claudius Seidl wiederum würdigt in der, die ebenfalls 70 wird.Außerdem: Jean-Martin Büttner porträtiert in derStanley Kubrick: Ein "Chirurg der Macht" war der Regisseur. Christian Meier setzt sich in der Welt noch einmal mitauseinander. Der berichtet über eine weitere Anzeige wegen sexuellen Übergriffs gegen. Besprochen wird"Voyage au pôle sud" (