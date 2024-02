Der-Rückzieher bei denbeschäftigt die Filmkritiker weiter. Dieses Manöver nach viel Hin und Her kommt "nicht bloß zu spät, es kann auch", hält Tim Caspar Boehme in derfest. "Was wäre nun schlimmstenfalls auf der Berlinale passiert, wären sie tatsächlich gekommen, die personae non gratae der AfD", fragt Katharina Körting im. Am ehesten wären wohl "vielfaltsferne Menschen mit einer vielfältigen Kulturpolitik in Berührung gebracht" worden. "Das größte Risiko bestand offenbar nicht für die Kulturfreiheit, sondern für, unter ihresgleichen zu sein." Das Festival "wird von Bundesmitteln bezahlt, deshalb werden Bundestagsabgeordnete kontingentiert aus allen Parteien eingeladen", schreibt Daniel Kothenschulte in der. "Stellen wir uns das mal andersherum vor: Die AfD regierte irgendwo (was der Himmel verhüte) und lüde dannanderer Parteien nicht mehr zu den öffentlich geförderten Festivals ein. Das ist doch genau das, wovor wir uns alle so fürchten!" Dass die AfD es sich in diesem Fall allein deswegen anders überlegen würde, weil einige ihrer Vertreter selber mal über den roten Teppich laufen durften, wird aber auch niemand ernsthaft glauben.Hanns-Georg Rodek hat derweil für dieeinen Blick aufs Festivalprogramm geworfen und vermisst die. Um einen neuenzeigen zu können, muss das Festival mittlerweile mit demlocken: Dies "illustriert die so hervorragende wie problematische Stellung der Berlinale. Sie genießt weltweit Respekt und Sympathie - aber kaum einer der heißerwarteten Filme landet bei ihr. 'Made in England' ist ein Nebenwerk (und er nur Co-Regisseur), der nächste 'echte' Scorsese, der historische Thriller 'The Wager', wieder mit Leonardo DiCaprio, dürfte anderswo Premiere feiern." Andreas Busche vom findet dennoch 25 Filme im Programm, auf die er sich freut. Nadine Lange stellt imqueere Filme aus dem-Programm vor.Weiteres: In der empfiehlt Kira Kramer Martina Müllers unter anderem vongesprochene "Lange Nacht" desüber. Martin Scholz spricht für diemit der Schauspielerin, die sich ihrer Leistung in Martin Scorseses "Killer of the Flower Moon" (unsere Kritik ) als erste Native American Hoffnungen auf einen Oscar machen kann. Kracauer-Stipendiat Leo Geisler bringt imdie erste Lieferung seiner Essayreihe "Disziplin & Kontrolle" über die Wandlungen des. Esthy Baumann-Rüdiger porträtiert in derdie Schauspielerin, die als erste Schwarze im Schweizer Fernsehen gespielt hat.Besprochen werdenNeuverfilmung von Roman "Die Farbe Lila" ( Standard ),in Österreich startender Dokumentarfilm "Stillstand" über den Corona-Lockdown ( Standard ) und der Film "Boom", in dem die Schauspieler mit einer KI improvisieren ( FAZ ),