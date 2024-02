"Die Jüdin von Toledo" © Semperoper Dresden/Ludwig Olah

Eigentlich istInszenierung von Detlev Glanerts Oper "Die Jüdin von Toledo" an der Semperoper in Dresden , findet Jan Brachmann in der. Vor allem das Orchester versetzt den Kritiker in andere Welten: "Die Liebesmusiken für Alfonso und Rahel sind von der ersten Begegnung an betörend-zart und hüllen die Stimmen. Immer wieder klagt ein Englischhorn mit Arabesken wie aus dem Soundtrack zum "Dieb von Bagdad", und um die nahen Mauren vor Toledos Mauern noch präsenter zu machen, spielt Nassib Ahmadieh auf dem Ud, der persischen Laute, Präludien lauterster Friedfertigkeit. Nur die Christen kennen blechgepanzerte Empörung: Turba-Chöre mit Tuba-Booster. Und wenn der Kanzler Manrique (der markig-seriöse Markus Marquardt) der Königin den Staatsrat vorstellt, schreibt Glanert dazu eine, deren Bass man nach zweimaligem Hören gut mitsingen kann." Nicht gebraucht hätte es für Brachmann die Verweise auf den Gaza-Krieg und die- eine eigentlich unnötige Aktualisierung des historischen Stoffes, meint der Kritiker. "Schlichtweg atemberaubend" ist auch für einen begeisterten Joachim Lange in der"was der Dirigenthier an opulentem Klangzauber mit ganz eigner, geradezu betörender Färbung aus dem Graben aufsteigen lässt".Warum zeigt daseigentlich kaum mehr Theaterinszenierungen, fragt Harald Hordych, Leiterin der-Hauptredaktion Kultur, undvon der Programmgruppe "Theater bei" im-Interview. Ein Grund liege darin, so Reidt, dass die Übertragung von unterhaltenden Stücken, wie aus dem Ohnsorg-Theater, die damals das Publikum begeisterten, heute nicht mehr funktionierten: "Das Volkstheater spielt heute im Dschungelcamp. Heidi Kabels Epigonen performen auf Instagram. Und das Theater geht durchwie wir Medien oder unsere ganze Gesellschaft: Welcher Kanon verbindet uns noch, wer spricht für wen? Mit welchen Mitteln hilft Theater, unser Zusammenleben auszuhandeln, und was machen wir mit denbis hin zur künstlichen Intelligenz?"Weiteres: Die Kooperationmit demgeht weiter, meldet die. In einer Presseerklärung begründete Neumeier die Zusammenarbeit mit der Vermittlung der "'humanen Werte, die das jetzige russische Regime so sträflich missachtet.'" Was genau das bedeuten soll ist allerdings unklar. Lotte Buschenhagen unterhält sich für denmit dem Leiter der Komödie am KurfürstendammBesprochen werdenInszenierung seines Stücks "Cap Arcona" am Theater Lübeck ( nachtkritik ),undInszenierung von Büchners "Leonce und Lena" am Theater Osnabrück (),Inszenierung von Goethes "Die Leiden des jungen Werther" am Nationaltheater Weimar (),Inszenierung von Franz und Paul von Schönthans Schwank "Der Raub der Sabinerinnen" am Schauspiel Frankfurt ( nachtkritik FR ),Adaption von Behzad Karim Khanis Roman "Hund, Wolf, Schakal" am Gorki Theater (),Inszenierung der Strauss-Oper "Elektra" am Staatstheater Darmstadt (),Inszenierung von Philipp Mosetters Stück "Der Fleck", uraufgeführt in der Volksbühne Frankfurt (), die Premiere von Tuğsal Moğuls Inszenierung von "And Now Hanau" im Willy-Brandt-Saal des Rathauses Schöneberg (),