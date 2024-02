Adelina Yefimenko spricht fürmit der ukrainischen Komponistin. Unter anderem geht es um ihre von Frankreich aus unter den Eindrücken des Krieges in ihrer Heimat geschriebene Choralsinfonie "To Victory". In diese sind diverse ukrainische Lieder eingewoben, aber auch das russische Lied "Kalinka My" lässt sich erahnen: "Eigentlich sollte dieses Thema nicht zu hören sein - es ist da, aber es wird. Leider ist es in der Aufnahme stärker zu hören als in der Live-Aufführung. Nur der Rhythmus dieses frivolen, banalen Liedes hätte deutlicher zu hören sein müssen. So wollte ichverewigen. Wenn Sie die Partitur im Detail analysieren, werden Sie weitere Zitate finden, darunter auch Gesänge aus unserer Nationalhymne. Ich habe versucht, eine Partitur zu schaffen, die so viele verschiedene Bedeutungen wie möglich enthält, so wie auch das musikalische Gewebe in der Barockmusik, insbesondere bei Bach, von rhetorischen Figuren durchdrungen ist. Ich möchte, dass die Bedeutung dieses Werks im Laufe der Zeit erhalten bleibt. Es geht nicht nur um irgendeinen Krieg, nicht nur um Gut und Böse, es geht um den Krieg der Ukraine. Alle musikalischen Mittel sprechen das direkt an."Reinhard J. Brembeck wundert sich in derangesichts der Turbulenzen bei den- die ukrainische Dirigentinhatte ihren Auftritt abgesagt, als ihr klar wurde, dass sie im Programm nebenstehen würde -, dass "ein sonst so politisch hellwacher Künstler" wie Intendantsich bei der Programmplanung so ungeschickt und vielleicht sogar naiv verhält. "Nun lohnt es darüber zu räsonieren, warum Milo Rau ebenso an Teodor Currentzis festhält wie Salzburgs Festspielchef Markus Hinterhäuser. Ob es umgeht, um die Möglichkeit eines, der mit einem schweigenden Currentzis aber nicht zu führen ist. Der Hauptgrund dürfte vielleicht ein künstlerischer sein: Es gibt schlicht keinen anderen Dirigenten, derdie Musik von Mozart bis zur Moderne zu beleben weiß."Im-Gespräch blickt , der jüngst pensionierte, langjährige Konzert -Redakteur von, auf seine Arbeit zurück. Im Programm machte er sich auch für die hidden gems in den Regionen stark: "So etwas im Radio abzubilden, sollte unbedingt beibehalten werden. Die öffentlich-rechtlichen Kulturradiosender stehen ja vor dem großen Dilemma, dass man von außen immer etwas fordert, was eigentlich nicht so richtig angebracht ist. Die sollen angeblich modernisieren, die sollen ihren Online-Bereich ausbauen und so weiter. Aber: Es braucht meiner Meinung nach doch vor allen Dingen. Das ist und bleibt eine ganz zentrale Aufgabe. Und das ist doch eine, den Bestand zu untermauern. Irgendwelche beliebige Musik spielen: Das kann jede andere Station auch. Aber angeleitet auf die vielen individuellen Eigenheiten von Kulturregionen eingehen, mit Altem überraschen,- das muss einfach Aufgabe der öffentlich-rechtlichen Kultursender bleiben!"Außerdem: Christian Wildhagen muss in derbekümmert feststellen, dass selbst bei einem vondirigiertem Konzert mit der Geigerinder Saal in der Zürcher Tonhalle zu einem guten Drittel leer bleibt. Hannes Hintermeier liefert in derHintergründe, warum diekeine-Feierlichkeiten in ihren Räumen haben möchte. Karl Fluch stellt im Standard die israelische ESC-Teilnehmerinvor, die Aktivisten am liebsten aus dem Wettbewerb mobben würden. Besprochen werden ein neues Album des-Nebenprojekts taz ), Nachlass-Aufnahmen des Technoproduzenten taz ),undBuch über die Geschichte desin Deutschland (online nachgereicht von der) und Album "Phasor" ( Pitchfork ).