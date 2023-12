Die Feuilletons kennen heute nur ein Thema: die Tagung desam vergangenen Wochenende. Dieser vorausgegangen war ein von diversen Austritten begleiteter Streit um die Haltung des noch jungen Verbands zuim Zuge des Hamas-Terrors. "Der PEN Berlin lehnt denab", war denn auch das wiederholte Eingangsstatement von Sprecher, Doch "klang dieses Statement in seiner Häufung -flocht Yücel es wie versprochen in seine Rede ein, also gewissermaßen als laufenden Scherz - weniger nach 'Wir stehen im Wort', so wie der PEN-Berlin-Slogan lautet, als nach", beobachtet Gerrit Bartels im. Die bei der Veranstaltung ausgegebene Losung war denn auch maximale Toleranz, also "nicht jeden Autor oder jede Autorin, nicht jeden Künstler oder Künstlerin wegen der Unterzeichnung einer BDS-Petition an denzu stellen. Oder auch: Soli-Lesungen wie für Adania Shibli auch fürzu organisieren, falls nötig, wie Yücel es zweimal sagte." Vorausgegangen war dem eine auch intern hitzig ausgefochetene Debatte darüber, ob manabsagen sollte: Die BDS-nahe Schriftstellerin war zur (in der dokumentierten ) Keynote eingeladen, hielt ihre Rede letzten Endes aber doch nur via Schalte, da ihr am Flughafen in London angeblich ihre Reisedokumente gestohlen worden seien.Alles tolerant also? Julia Encke bleibt in derskeptisch: "Mit der großen Toleranz, die die Leitung propagiert, ist es offenbar schneller zu Ende, als sie es selbst wahrhaben will. So war der Schriftstellerursprünglich für die Veranstaltung 'Nie wieder ist jetzt!', einer Lesung des PEN Berlin gegen Antisemitismus, am 11. November im Deutschen Theater eingeladen, wurde nach Informationen deraber wieder, angeblich weil er zum konkurrierenden PEN Zentrum Deutschland gehört." Überhaupt hat Encke "den Eindruck, dass derin der Leitung des PEN Berlin nach kurzer Zeit schon weit fortgeschritten ist. Man scheint nach den letzten Austritten aus dem Board jetzt sozu sein." Paul Jandl teilt in derähnliche Eindrücke: "Am Samstag wurde den Ausgetretenen nach allen Regeln der Kunst. Die Eröffnungsrede des Co-Sprechers Deniz Yücel diente auch dazu, die. Es sollte klar sein, wer hier als Sieger vom Platz geht. Souverän geht anders. Wenn man so dünnhäutig auf Widerspruch reagiert wie der PEN Berlin in den letzten Wochen, klingt das Bekenntnis, man sei gegen jede Art von Cancel-Culture, seltsam."Mitunter etwas einseitig findet auch Iris Radisch vonmanches Gebaren auf dem Podium: "Es gebe im PEN, sagte Deniz Yücel in seiner Eröffnungsrede mit einem Seitenblick auf den Austritt des Historikers Ernst Piper, der Eva Menasse und die Direktorin des Einstein Forums Susan Neiman stark kritisiert hatte, kein Recht auf 'Widerspruchsfreiheit'. Die Austritte (außer Ernst Piper sind Julia Franck, Ramona Ambs, Richard Chaim Schneider und Michael Wuliger ausgetreten) seien als symbolischezu werten, weil man im politischen Feld derzeit nicht weiterkomme. Die Kritiker nannte er die'. Auch die Schriftstellerin Ursula Krechel fand es, offensichtlich auf Piper bezogen, 'unerträglich', dass 'Täterkinder' als 'Zuchtmeister' der PEN-Berlin-Sprecherin aufgetreten seien. Ernsthaft? Liebe unerschrockene Kämpfer und Kämpferinnen für die, muss man Kritiker der PEN-Berlin-Chefin als unerträgliche Nazi-Erben und 'Zuchtmeister' abkanzeln? Ist das '' oder etwas in der Art?" Die Schriftstellerinfreut sich in derhingegegen, wie Deniz Yücel als Gallionsfigur des PEN Berlin diesen selbst dann noch zusammenhalte, wenn große Kräfte daran zerren. Weitere Berichte in taz und Welt Weitere Artikel: In derweiter Kriegstagebuch aus Charkiw. Olja Alvir berichtet imvon einer Veranstaltung für den. Diehat Richard Kämmerlings Bericht von seiner Begegnung mit dem Schriftstelleronline nachgereicht. Die Jury desverkündet - leider nur verpaywallt - die: Auf den ersten drei Plätzen sind "Ducks" , Anke Feuchtenbergers "Genossin Kuckuck" undBesprochen werden unter anderemErzählband "Der Fluss und das Meer" ( Standard ),' "Dein Taxi ist da" ( Standard ),Neuübersetzung von"Aus der Tiefe" (online nachgereicht von der FAZ ),"Minihorror" ( Standard ) und neue Hörbücher, darunterLesung "Weihnachten mit Ringelnatz" ().In der online nachgereichten Frankfurter Anthologie schreibt über sein Gedicht "Drei Schritt hoch in der Luft":"Drei Schritt hoch in der Luft bin ich zu Hauswer da nicht ruhig liegt, soll mir gestohlen bleiben ..."