Eine fulminante Saisoneröffnung erlebt-Kritiker Jan Brachmann an der Mailänder Scala mit Verdis "Don Carlo", inszeniert von. Anna Netrebko, die die Elisabetta gibt, ist auf dem "Gipfel ihrer Kunst" schwärmt der Kritiker, der von ihrem Gesang nicht genug bekommen kann: "Irisierende Farben einer durch majestätische Selbstbeherrschung erstickten Traurigkeit schwingen in ihrer Stimme. Den Oktavsprung vom f'' zum f' abwärts auf dem Wort 'Frankreich' verbindet sie mit einer anrührenden messa di voce, lässt also die Lautstärke anschwellenund nimmt sie wieder zurück. Wenn sie das f'' erneut erreicht auf der Schlusssilbe von 'Fontainebleau', ist der Klang geheimnisvoll verschattet. Nur durch die Farben drückt sie einmalan die Heimat, einmalan den glücklichen Moment des Verlöbnisses mit Carlo aus." Über ein "Fest für Gesangstechniker und Stimmenschlürfer" freut sich Judith von Sternburg in der, auch Elina Garanca als Prinzessin Eboli meistert "die filigranen Verzierungen, das Farbenspiel, aber auch den Aplomb" bravourös. Das entschädigt die Kritikerin für den Rest der Inszenierung, die gar zu altmodisch geraten ist.Auch politisch ist der Start der Saison an der Scala immer ein Ereignis:blieben dieses Mal weitgehend aus, berichten die Kritiker. Dafür gab es Empörung im Saal: Staatspräsidenthatte seinen Besuch demonstrativ abgesagt, berichtet Kirsten Liese im"Grund dafür war wohl das unerwünschte Erscheinen des Senatspräsidenten, Mitglied der, sowie des stellvertretenden rechtspopulistischen Ministerpräsidenten Matteo Salvini und des Kulturministers Gennaro Sangiuliano. Allen voran gegen La Russa, dessen politische Karriere in den frühen 1970er Jahren in der neofaschistischen Movimento Sociale Italiano begonnen hatte, erhoben sich im Saal Stimmen der Empörung, provoziert von dem Umstand, dass der sich nicht scheute, neben der 93-jährigen SenatorinPlatz zu nehmen, die als Kind den."Weiteres: Zwischen den Mitgliedern desgibt es seit dem Terrorangriff des 7. Oktober schweren Streit, berichtet Thomas Lindemann in der. Jüdische und arabische Jugendliche sollten gemeinsam Lessings "Nathan der Weise" auf die Bühne bringen. Am Anfang funktionierte das gut, doch seit Ensemblemitglieder kurz nach den Attacken israelfeindliche Statements auf Instagram posteten und den Angriff der Hamas als "Befreiungskampf" deklarierten, ist, der kaum überbrückbar erscheint. Ab 2025 werdenunddas Zürcher Schauspielhaus leiten, meldet Uli Bernays in derBesprochen werdenInszenierung von Aischylos' "Agamemnon" am Residenztheater München (), die Performance "Radical Hope - Eye to Eye" vonin den Sophiensaelen in Berlin ( tsp ),Inszenierung von Lessings "Nathan der Weise" am Staatstheater Mannheim ().