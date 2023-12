Szene aus "Bucket List" an der Schaubühne Berlin. Foto: © Ivan Kravtsov, 2023

Alexandre Cagnat, Weronika Frodyma in "2 Chapters Love" am Staatsballett Berlin. Foto: Carlos Quezada.

Ziemlich ergriffen istChristian Rakow am Ende vonMusical "Bucket List", das sie zusammen mit dem Komponisten Shlomi Shaban für die Berliner Schaubühne geschaffen hat. Das Stück ist eine sehr persönliche Auseinandersetzung Ronens mit dem, den der Hamas-Terror am 7. Oktober bei der Regisseurin hinterließ, so der Kritiker. Ronen entschied sich in der Folge, ihr Stück "The Situation" vom Spielplan des Gorki-Theaters zu nehmen, erinnert Rakow, in ihrem Statement schrieb sie, ihre Realität sei "in ihren Grundfesten erschüttert" worden. Diesen Schmerz kann Rakow hier fühlen und hören: "Shaban zaubert Rhythmen und sanfte Melodielinien in einem schier unerschöpflichen Reichtum vonbis große Pophymne. Aber atmosphärisch sind wir ganz woanders. '(komm und sing mit ihm)' heißt es schon im ersten Lied des Abends. Es schleicht sich schmerzlich, bis zum Zerreißen ambivalent heran. In schwarzen, klassisch kühlen Kostümen treten die vier Protagonisten dieses Abends auf: Moritz Gottwald, Carolin Haupt, Damian Rebgetz und Ruth Rosenfeld. Sie agieren sparsam, bewegungsarm in ruhigen Bildkompositionen, aber ihre Stimmen, die schwingen sich fort, werden von viel Hall ingetragen." Auch-Kritikerin Christine Wahl ist bewegt von diesem Abend und schließt sich den Standing Ovations am Ende ohne Zögern an.Im schwärmt Sandra Luzina von einem zweiteiligen Abend am Staatsballett Berlin. Schon"Stars like moths" fasziniert die Kritikerin, gar nicht genug bekommen kann sie dann vonChoreografie "2 Chapters of Love": "Die fabelhafte Danielle Muir ist die Vortänzerin, die sich extrem verbiegt und bisweilen wie eine indische Göttin aussieht. Die anderen Tänzer treten im Pulk auf, dicht aneinander gedrängt. Sie bewegen sich, als seien sie ein Körper, nehmen den Groove von Ori Lichtiks Soundtrack auf, werden zu. Die Musik wird richtig aufgedreht, der Klassiktempel wird zum Club. Fantastisch, wie sich das Ensemblebewegt. In den repetitiven Bewegungsmustern lassen sich viele überraschende Details ausmachen. Man kann sich gar nicht satt sehen an diesen Körper-Verkettungen, die einebesitzen."Weiteres: Im-Interview mit Patrick Wildermann schildert der Regisseur, der in Anlehnung an "Anatevka" das Musical "Fiddler!" am HAU inszeniert, welche Folgen der 7. Oktober für seine Arbeit hat.Besprochen werdenInszenierung von Sibylle Bergs Roman "GRM. Brainfuck" am Deutschen Theater Göttingen (),Inszenierung von John von Düffels Stück "Tartüff oder Der Geistige" frei nach Molière am Stadttheater Bremerhaven ( nachtkritik ),Inszenierung der Strauss-Operette "Die Fledermaus" im Staatstheater Meiningen (),' Inszenierung von Hugo Hirschs Operette "Der Fürst von Pappenheim" am Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz (),' Inszenierung von Laura Kaminskys Kammeroper "As One" am Theater Regensburg (),Adaption von Tennessee Williams Roman "Die Katze auf dem heißen Blechdach" am Deutschen Theater Berlin ( tsp ) undAdaption von Ken Keseys Roman "Einer flog über das Kukucksnest" mit dem Gefangenentheater aufBruch in der JVA Plötzensee (),Inszenierung von Giacomo Puccinis "Turandot" an der Wiener Staatsoper ().