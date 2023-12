Juliane Banse (Ellice Staverton), Holger Falk (Osbert Brydon), Statisterie,

© Wolf Silveri





Paris, le 21 novembre 2023. Karlheinz Stockhausen / Sonntag aus Licht (scènes 3,4 et 5). Foto © Denis ALLARD / Philharmonie de Paris

Eine berückend schöne, derverpflichtete Musiktheateradaption der-Novelle "The Jolly Corner" hat Manuel Brug () im Opernhaus Düsseldorf gesehen. "Septembersonate" heißt die Bühnenfassung von Manfred Trojahn. Brug begeistert sich insbesondere für die Figuren, etwa für den Protagonist Osbert, der "sich immer mehr in seine Geschichten und Gespinste verstrickt.. Ellice, die Actrice, eine Lulu in vielfachen Gestalten als Marilyn, Revuegirl, schließlich Osberts Doppelgänger, mit dem er sich verknüllt und verschlingt. Juliane Banse macht das mit viel Empathie für das gemeinsame Gestern, aber auch als nicht fassbar Fragende ganz fabelhaft,schwingt sich die Stimme mit herbem Vokalrand auf, intensiv und doch distanziert. Singend ist Osbert II (Roman Hoza) sein Klon mit Mein-Freund-Harvey-Hasenohrenhelm,." Joachim Lange bespricht die Aufführung für dieLotte Thaler besucht für diedas Rokokotheater Schwetzingen , woBarockoper "Nebucadnezar" gegeben wird. Die Modernisierung des Stoffes durch den Regisseur Felix Schrödinger findet nicht durchweg den Zuspruch der Rezensentin ("peinliches voyeuristisches Waterboarding"), die Musik jedoch ist eine Wucht: "Das Philharmonische Orchester Heidelberg, das auf modernen Instrumenten spielt, legte sichfür Keisers Musik ins Zeug, im Tutti wie auch in den vielen Soli des Fagotts und der fabelhaften Oboe. Einmal stürmte das Orchesterlos, als Adina ihren Darius wie einen Hund auf die Bettkante zitiert, den Ehebruch schon in Gedanken vorwegnehmend. Und keine Frage, wer hier am Pult des Orchesters steht: eine Frau,, die ihre Musiker kollegial animierend durch die Partitur führt und einmal sogar selbst, wie mitleidend, zu ihrer Blockflöte greift. Eine Entdeckung."





In der Pariser Cité de la Musique und der Philharmonie de Paris wurde, über zwei Tage und zwei Orte verteilt,"Sonntag aus 'Licht'" gegeben, mit Maxime Pascal am Pult. In der zeigt sich Eleonore Büning beeindruckt von der Spannbreite des Werks: "Auch im zweiten Aufzug, den 'Engelsprozessionen', kreuzen sich Scherz und Ernst, Raum und Zeit. Sieben Engelschöre tanzen jauchzend durch die Gänge des sternförmig platzierten Publikums. Ein Happening - heute sagt man 'immersiv' dazu. Als Stockhausen das musikalische Geschehenverlegte, war dieses Modewort noch nicht erfunden. Der dritte Teil, 'Lichter-Bilder', bezieht die gesamte Natur mit ein, alle sollen Gott, die Liebe und das Leben lobpreisen. Im vierten, 'Düfte-Zeichen', wird das Publikum gründlich eingenebelt mit Weihrauch. Und es taucht endlich Über-Eva auf, die wie Wagners Erdaim Gepäck hat: 'Männer, hört auf die Frauen. Ihr seid von Frauen geboren.'"Ein, muss das sein? Kann man machen, findet Peter Laudenbach in der. Die den Berliner Verkehrsbetrieben gewidmete Show "Tarifzone Liebe" im Berliner Admiralspalast ist jedenfalls "schwungvoll und ohne Verspätungen im Takt inszeniert. Die Kalauer klingen, als hätten die Texter zu großzügig bei deneingekauft: 'BVG, die härteste Droge der Welt - ein Zug, und du bist weg.' Weil der BVG sowieso niemand eine 'Alles-super!'-Werbung abnimmt, hat ein Chor der genervten BVG-Kunden seinen Auftritt, um ein paar Beschwerden anzubringen beziehungsweise zu singen: 'Zu spät, zu laut, zu dreckig!! Warum darf mein Pudel nicht auf die Sitze?'"Weitere Artikel: Wolfgang Behrens denkt in derüber die Schwierigkeiten der Theaterwelt beim Umgang mit Israel nach. Jakob Hayner zeichnet in dernach, warum, eine Figur aus"Hamlet", lange vergessen war, aber derzeit wieder wichtig ist.Besprochen werden eine Inszenierung von"Der Menschenfeind" am Wiener Burgtheater (),Adaption "Miss Golden Dreams" am Staatstheater Karlsruhe (),"Höllenangst" am Linzer Landestheater () und Igor Strawinskys "The Rake's Progress" am Freiburger Theater ( nmz ), Manfred Trojahns Kammeroper "Septembersonate" im Opernhaus Düsseldorf ( nmz