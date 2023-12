Es gibt Institutionen, die sind, wie es scheint, nur auf Englisch sinnvoll, dabei würde man sie sich so sehr auch auf Deutsch wünschen. Ich jedenfalls. Kennen Sie Words Without Borders (WWB), also "Worte ohne Grenzen"- eine New Yorker Initiative, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Literatur aus aller Welt ins Englische zu übersetzen und auf diese Weise weltbekannt zu machen? Erst vor kurzem feierten sie ihren 20. Geburtstag mit einerin einem New Yorker Ballroom mit Deko aus den 1920er Jahren. Einen langen Abend lang saßen Menschen an riesigen runden Tischen, an denen frau in lauter Geselligkeit kaum ihre Nebenfrau verstand. Autoren aus 143 Sprachen und 139 Ländern sind bereits auf der Webseite mit Texten vertreten, und so einige von jenen, die heute weltberühmt sind, haben ihren ersten englischsprachigen Auftritt auf dieser Homepage gehabt.Auf dem Gala-Abend wurde gepriesen, gequizzt, gegessen, und - natürlich - gelesen. Die Iranerin Laila Lalami und der indische Autor Poupeh Missaghi (beide auch Übersetzer) lasen Prosa; doch zur Eröffnung gab es Lyrik, vorgetragen von dem russisch-ukrainisch-amerikanisch-jüdischen Dichter, der den Ehrenvorsitz des Abends innehatte. Kaminsky ist Professor in Princeton, man weiß dort eben, dass Dichter die besten Sprachwissenschaftler sind.Eine Gala ist eine Gala, und auch wenn das Fundraising nicht auf dem gedruckten Programm stand, war die nach dem Hauptgang von einem Auktionator geleitete Spenden-Runde irgendwie das Zentrum des Abends. Es gilt schließlich die Zukunft zu sichern, also dafür Vorsorge zu treffen, dass auch künftig Dichterworte aus fernen Sprachräumen zu uns gelangen. Der engagierte Auktionator begann mit dem Ausrufen einer- und tatsächlich schnellte in der Mitte des Saals eine Hand in die Luft. Ich versuche, mir eine solche Szene in Deutschland vorzustellen, aber es gelingt mir nicht. Kurz vor Ende der Spendenauktion wurden "100 Dollar für ein übersetztes Gedicht!" ausgerufen. Diesmal reckten sich. Es gibt offensichtlich einen Hunger, dachte ich; Gedichte entziehen den Wörtern und Sätzen ihre Selbstverständlichkeit; ein nicht selbstverständlicher Text aber braucht unser Zutun, unser aktives Verstehen-Wollen, er gibt uns die Worte der Anderen zu denken.Doch erreichen uns die leisen, schwachen und schwankenden Worte und Töne aus der Fremde derzeit überhaupt noch? Ilya Kaminsky las unter anderem die englische Übersetzung eines Textes des uigurischen Dichters. Sada'i ist bei uns noch völlig unbekannt. Wir wissen nichts von ihm und ohnehin viel zu wenig über die Region seiner Herkunft - zu wenig über dieund zu wenig von Sprache und Dichtung dieses verfolgten Volkes.ist eine Turksprache, die zu verschiedenen Zeiten in verschiedenen Regionen, in denen sie gesprochen wird, verschieden verschriftlicht wurde, mal Kyrillischen, mal Chinesisch. Heute hat sich ein modifiziertes persisch-arabisches Alphabet als Schrift durchgesetzt. Die Uiguren sind muslimisch. Der Name selbst, "uigurisch", bedeutet so viel wie "vereint". Und tatsächlich vereinten sich unter dieser Bezeichnung 1921 Mitglieder der Volksgruppe, die über verschiedene Länder verteilt lebten: Kirgistan, Russland und China.Imran Sada'i, der Dichter, dessen Gedicht "Sinking" Kaminsky auf dem Gala-Dinner vortrug, wurde im Jahr 2000 im Nordosten Chinas, direkt an der Grenze zu Kirgisistan geboren. Mit 16 verließ er das Land und ging in die Türkei, ob alleine oder mit seiner Familie, ist unbekannt, doch man weiß, dass in dieser Zeit die chinesische Regierung ihre Politik von Inhaftierung und Zwangsassimilation der Uiguren verschärfte.Aus den Informationen über ihn beikann man entnehmen, dass 2019 ein erster Gedichtband erschien, wohl in türkischer Sprache: "Damla" (Ein Tropfen). Und dass er sich mit großer Verve in der Türkei für den Erhalt desengagiert. Er ist in zahlreichen Organisationen aktiv und veröffentlichte 2020 die türkische Übersetzung eines Gedichtbandes des Nationaldichters. Seydulla, ein "Märtyrer" des uigurischen Befreiungskampfes, wurde 1922 als uigurischer Sowjetbürger in der Autonomen Sowjetrepublik Turkestan (heutiges Kasachstan) geboren; um der stalinistischen Zwangskollektivierung zu entgehen, siedelte seine Familie Mitte der 1930er Jahre in die uigurische Heimat zurück, wo Seydulla ab 1939 in Urumchi studierte und als Nationalist für eine unabhängigekämpfte. 1945 zu Beginn des Bürgerkriegs wurde er von der nationalchinesischen Kuomintang gefangen genommen und. Man sieht, die chinesische Unterdrückung der Uiguren hat eine lange - auch vorkommunistische - Geschichte.Von Imran Sada'i finden sich drei Gedichte im Original sowie in englischer Übersetzung (Joshua L. Freeman) auf der Homepage von: Das eine Gedicht, "Sinking" betitelt, das Kaminsky auf der Gala vortrug, handelt - aktueller denn je - vomEs gibt Zeiten, in denen die Wirklichkeit so roh ist, dass einem die Worte, Lieder und Gespräche ausgehen. Das Schweigen "quillt über". Als ich das Gedicht "Sinking" las, fragte ich mich, was alles im Uigurischen in diesem Titel mitzuhören ist. Welche Bedeutungsschattierungen werden hier mittransportiert? Geht es ums körperliche Versinken, Ertrinken, oder geht es doch eher um ein meditatives Versinken? "čök-", so erfahre ich von einem Spezialisten für uigurische Literatur, bezeichnet vielfach das Versinken oder Untertauchen in Wasser, in einem Fluss usw. Demzufolge gälte das Schweigen den bedrängenden, finsteren Zeiten.In dem 2. Sada'i-Gedicht, das sich auf der Homepage vonfindet, kauert ein lyrisches Ich (dasselbe oder ein anderes?) an den Ufern der Leere ("shores of emptiness"), und bemerkt, wie seine. Was nur ist das für ein Rauch, dass er die Welt draußen erstickt?Die "Ufer der Leere" erinnern unmittelbar an Bilder des Exils und verbinden sich mir beim Lesen mit den Ruinenlandschaften der Heimat aus dem dritten Gedicht, in dem einim Zentrum steht.Ich lese diese Zeilen in etwa so: Ein lyrisches Ich ("I am a kite") steckt fest in den Verästelungen einer unbekannten Welt. Es sieht die Gedanken, die wie Autos vorüberflitzen, erinnert sich an den leidvollen Fluchtweg und imaginiert sich den: eine Ruinenlandschaft. Doch ich als Leserin weiß auch: Diese Lesart ist nur eine der möglichen Annäherungen an diese fremde Wörterwelt, die ich nur auf englisch lesen kann. Der Dichter Imran Sada'i, so verschlossen seine Kunst uns sein mag, fasziniert. Ein Kosmos tut sich auf, eine Ahnung. Man läse gerne mehr von diesem Dichter.*****